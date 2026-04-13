Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu sugere um momento de reafirmação interior que favorece a liberação de padrões e situações ultrapassadas. Mantenha-se resiliente e crie estratégias para gerir as questões práticas deste período, visto que Lua e Mercúrio se alinham. Touro (20/04 - 20/05)O signo de Touro pode se sentir estimulado para atuar em ações coletivas. A interação entre Lua e Júpiter indica que é um bom momento para dialogar e buscar consensos que melhorem a convivência. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a terça-feira pode ser um ótimo momento para mostrar sua iniciativa em relação aos objetivos profissionais, dinamizar parcerias e buscar oportunidades concretas, sempre aliando ambições e valores pessoais. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica chances de expansão pessoal e chances de alavancar conquistas, valorizando filosofias e compartilhamento de sabedoria. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um momento de fortalecimento íntimo e autoconhecimento, que podem transformar desafios em oportunidades. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a terça-feira surge uma energia vibrante com a interação entre Lua e Júpiter. Isso pode favorecer articulações em grupo, especialmente se houver objetivos comuns. Conversar é fundamental para alinhar interesses, já que Lua e Mercúrio se encontram. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a terça-feira indica ser um dia favorável para trabalhos e atividades cotidianas, com chances de aproveitar bem as oportunidades profissionais. A organização mental e prática se revela fundamental. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de otimismo e determinação: aproveitar oportunidades emocionais e de colaboração pode ser uma boa ideia. As trocas culturais parecem estimulantes. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica a oportunidade de dinamizar a vida familiar e o cotidiano, fortalecendo os laços de confiança. Busque o diálogo com quem convive. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a terça-feira sugere uma mente aguçada e receptiva. Isso pode ser útil para impulsionar projetos e parcerias. Pode ser um bom momento para trocar ideias em todas áreas de relacionamento. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma tendência para atividades do cotidiano e gestão financeira. Há também chances para melhorar hábitos de saúde. O planejamento pode ser seu aliado para lidar com demandas. Peixes (19/02 - 20/03)Visão geral: Para o signo de Peixes, o céu sugere que terça-feira é um dia para focar nas metas com dedicação total e trabalhar pelo bem comum.