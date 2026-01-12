Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um momento de fortalecimento pessoal. Aproveite para promover mudanças desejadas na vida e intimidade. Valorize o apoio emocional e prático das pessoas queridas, especialmente as mais experientes. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma chance de transformação através do poder das ideias em grupo nesta terça-feira. Conversas profundas podem ajudar a ver o mundo e a si mesmo de uma nova perspectiva. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o dia indica um percurso profissional cheio de aprendizado e força para alcançar suas ambições. Tenha um bom relacionamento com pessoas que podem beneficiá-lo na carreira. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica harmonia entre Lua, Júpiter, Saturno e Netuno, proporcionando um fortalecimento de laços e crescimento da confiança nos relacionamentos. A união de conhecimentos e habilidades pode abrir novas oportunidades. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu sugere que aprimore a percepção de desafios e oportunidades, possibilitando soluções inovadoras duradouras. Conexões próximas podem enriquecer essa etapa. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a terça-feira é um bom momento para se envolver em atividades culturais, visitar novos lugares e aprofundar conhecimentos. O céu indica que a evolução do diálogo se aprimora na presença de pessoas maduras e interessantes. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica a possibilidade de oportunidades na vida profissional. Pode ser um bom momento para investir em projetos e planear empreendimentos maiores. Avalie possíveis riscos antes de qualquer decisão. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica a abertura para novas experiências e expansão de interesses pessoais. O contato com outras pessoas pode ser um estímulo para novas ideias. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que este pode ser um momento de enfrentar adversidades com maturidade. Buscar aprendizado nas dificuldades pode ajudar a planejar metas futuras e tomar decisões mais sensatas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma renovação em laços de amizade, com um olhar mais atento e aberto para a diversidade. Aprenda e valorize as oportunidades de interação, inclusive as que estimulam intelectualmente. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a terça-feira traz um forte indicativo de avanço na carreira por conta de um momento entre Lua, Júpiter, Saturno e Netuno. Invista em gestão e explore novas parcerias. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um dia favorável para buscar experiências que expandam a mente e os horizontes. Com isso, há chance de seguir por caminhos intelectualmente estimulantes, além de amadurecer profissionalmente.