Áries (21/03 - 19/04)Lua, Saturno e Netuno em seu signo favorecem uma postura mais reflexiva, contribuindo com um planejamento eficiente para alcançar seus propósitos de vida. Defenda seus interesses, sem recorrer a posturas inflexíveis ou imposições. Touro (20/04 - 20/05)O encontro entre Lua, Saturno e Netuno no setor de crise potencializa sua introspecção e ajuda a enfrentar obstáculos com clareza, traçando objetivos mais realistas. No entanto, é importante que você contenha seus impulsos para evitar conflitos, devido à tensão provida por Marte. Gêmeos (21/05 - 20/06)O encontro entre Lua, Saturno e Netuno fortalece sua conexão com as pessoas à sua volta e amplia seu engajamento em causas coletivas, potencializado pela sintonia com Mercúrio. No entanto, é importante que você evite se envolver em conflitos por influência de grupos. Câncer (21/06 - 22/07)Ideais elevados orientam sua atuação profissional, levando você a buscar aprimoramento na área em que atua, como indica o encontro entre Lua, Saturno e Netuno. Procure conciliar suas metas com as demandas da vida em família, evitando desequilíbrios no dia a dia. Leão (23/07 - 22/08)A fase favorece o amadurecimento dos seus ideais, ajudando você a definir objetivos mais compatíveis com sua realidade. Mantenha uma postura mais diplomática e menos reativa, considerando a tensão promovida por Marte. Virgem (23/08 - 22/09)A conexão entre Lua, Saturno e Netuno no setor íntimo incentiva uma jornada interior de autodescoberta, facilitando a superação de hábitos limitantes. Evite alimentar disputas nas relações mais próximas. O diálogo pode ser o melhor caminho para lidar com questões delicadas. Libra (23/09 - 22/10)Seus relacionamentos estão entrando em uma fase de maior comprometimento e compreensão das necessidades coletivas. Isso facilita acordos importantes, graças à harmonia entre a Lua, Saturno e Netuno com Mercúrio. Mantenha a serenidade em momentos tensos. Escorpião (23/10 - 21/11)Lua, Saturno e Netuno se encontram no setor do cotidiano e favorece um período voltado ao aprimoramento das rotinas com mais compromisso e disciplina, mas sem abrir mão da empatia e sensibilidade, fundamentais para lidar com as pessoas à sua volta. Evite excessos e cuide da saúde. Sagitário (22/11 - 21/12)Seu círculo de amizades passa por uma fase de crescimento coletivo que fortalece os vínculos. Diante de situações tensas, evite adotar uma postura defensiva, conforme alerta a tensão promovida por Marte. Capricórnio (22/12 - 19/01)O encontro entre Lua, Saturno e Netuno favorece mais presença e dedicação às demandas domésticas e familiares. Organizar a rotina pode ajudar a dar conta de tudo sem se esgotar. Estabeleça prioridades e mantenha uma rotina equilibrada para evitar cansaço excessivo. Aquário (20/01 - 18/02)O encontro entre Lua, Saturno e Netuno no setor das ideias favorece o equilíbrio entre razão e intuição, ampliando sua percepção para analisar situações com precisão. Procure exercitar a diplomacia e evite atitudes que possam alimentar conflitos nas relações. Peixes (19/02 - 20/03)O encontro entre Lua, Saturno e Netuno traz clareza sobre questões financeiras e necessidades práticas, incentivando uma postura mais organizada para melhorar o uso dos seus recursos e evitar desperdícios. Priorize negociações harmoniosas.