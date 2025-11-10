Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que pode ser um bom momento para expandir seu círculo social e explorar novos horizontes. Fique atento às suas finanças e reavalie seus gastos, especialmente com lazer. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que pode ser um bom dia para o signo de Touro focar na gestão de sua vida íntima e cotidiano doméstico. Aproveite para ajustar seus interesses com os de sua família, já que a Lua inicia sua fase minguante. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para os nativos do signo de Gêmeos, o céu indica um dia de mente ágil e comunicação firme, com a Lua apontando harmonia com Mercúrio e Marte na área das ideias. Contudo, busque tranquilidade ao final do dia e avalie os eventos. Câncer (21/06 - 22/07)O céu indica que o signo de Câncer pode se tornar mais prático e objetivo, principalmente na área material, contribuindo assim para uma melhor gestão do patrimônio e avanço dos afazeres diários. Cuidado com os gastos excessivos em lazer e social. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma terça-feira de sociabilidade intensa, com chances de fortalecer laços em grupos e coletividades. Concentre-se em tarefas domésticas e evite o acúmulo de pendências. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem nesta terça-feira, o céu indica sua habilidade em lidar com desafios de maneira tática. Tire proveito das possíveis ações eficientes ligadas à Lua na área de crise em harmonia com Mercúrio e Marte. Atue de maneira diplomática ao lidar com os desafios externos, considerando a Lua Minguante em tensão com Sol e Vênus. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica fortalecimento das relações sociais, pois seu espírito fraterno e colaborativo possui grandes chances de reforçar seus vínculos. É importante ser cauteloso ao lidar com recursos materiais. Escorpião (23/10 - 21/11)No horóscopo do Escorpião hoje, o céu indica um grande aumento na produtividade no trabalho. Lembre-se de respeitar os momentos de descanso para evitar sobrecargas. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a terça-feira aponta para um período de autoconfiança elevada e desejo de lutar por objetivos imediatos e alargar horizontes, conforme indica a Lua na área espiritual, em harmonia com Mercúrio e Marte. Prudência é necessária para evitar riscos excessivos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio na terça-feira, o céu indica que sua resiliência interior pode ser alimentada, favorecendo uma postura confiante diante dos desafios e uma maior habilidade estratégica. Pode ser um bom momento para ter cuidado ao escolher as companhias, se preservando. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que sua habilidade de interação pode ser elevada nesta terça-feira, beneficiando ações em grupo. Por outro lado, pode ser um bom momento para manter suas ambições resguardadas, para preservar-se. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma produtividade aumentada no campo de trabalho, uma possível fragilidade na saúde ao fim do dia e um período favorável para investir na vida amorosa.