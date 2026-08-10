Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma oportunidade para uma postura proativa e objetiva em relação ao lar e à rotina doméstica. Pode ser um bom momento para a criação de soluções práticas para quaisquer demandas familiares. No entanto, lembre-se de respeitar o ritmo das pessoas ao seu redor para evitar tensões. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a terça-feira traz Marte indicando uma grande dose de determinação em suas conversas, promovendo diálogos estimulantes. No entanto, mantenha a calma e meça as palavras, especialmente em momentos de irritação, visto que há uma tensão com Vênus e Netuno. Seja construtivo em seu discurso. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um bom momento para investir e buscar prosperidade. Porém, cuidado com gastos impulsivos. Há chances de emoções intensas provocarem um comportamento mais consumista. O céu sugere também que é um bom momento para o casal planejar e estabilizar as finanças. Planejar juntos pode trazer resultados mais consistentes. Mantenha o orçamento em dia. Câncer (21/06 - 22/07)Para os Cancerianos, a entrada de Marte no signo pode ser um bom momento para reassumir o controle das suas vidas e satisfazer desejos imediatos, se expressando com confiança em defesa dos interesses pessoais. O céu indica que é importante fazer planos para evitar conflitos e riscos desnecessários. A tensão com Vênus e Netuno sugere ser estratégico e evitar brigas que possam desgastar a convivência, principalmente em relacionamentos. Leão (23/07 - 22/08)Para os leoninos, Marte indica coragem para encarar desafios em situações tensas. É um bom momento para lidar com problemas amorosos antigos, mas evite conclusões precipitadas e dramatizações. Permita que o diálogo conduza às melhores soluções. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a terça-feira traz agito na vida social devido a presença de Marte na área das amizades. Possíveis conflitos podem surgir, então o céu indica que se controle e evite magoar os outros. Na relação amorosa, novas experiências estão favorecidas, mas cuidado com disputas de espaço. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que pode haver uma energia extra para o trabalho devido à mudança de Marte para a área profissional. Tenha cautela com situações competitivas e mantenha a ética. Equilibre trabalho e relacionamento para evitar tensões emocionais. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que a disposição para novas experiências e projetos inspiradores se eleva com o fortalecimento de Marte. No entanto, é crucial agir com cautela frente aos desafios da relação, evitando criar expectativas não realistas por conta da tensão com Vênus e Netuno. Mantenha suas metas definidas para gerir melhor suas energias. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um fortalecimento emocional que pode favorecer conversas significativas. No entanto, é preciso ter cuidado para não transformar a vontade de conduzir a relação em controle ou possessividade, devido a uma tensão com Vênus e Netuno. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que Marte trará mais dinamismo às suas relações. Parcerias tendem a ganhar impulso e a convivência pode se tornar mais ativa. Porém, tenha cautela: a presença de Vênus e Netuno sugere que a diplomacia será crucial para evitar conflitos causados por divergências de opinião. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica disposição aumentada para lidar com as tarefas do dia a dia, tornando-as mais produtivas. A entrada de Marte na área das rotinas mostra potencial para aceitar grandes desafios, mas atenção para não se sobrecarregar. O cuidado com a saúde e o estresse são essenciais por conta da tensão deste planeta com Vênus e Netuno. Quando se tratar da vida a dois, existe chance de solucionar pendências de forma eficaz, mas evite assumir mais do que consegue, buscando equilíbrio. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica atividades em grupo e liderança. Marte no seu setor social favorece a cooperação. Evite reações impulsivas mesmo em situações de conflito; mantenha a calma. Busque sua satisfação pessoal, mas seja prudente, pois há tensão com Vênus e Netuno.