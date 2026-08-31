Áries (21/03 - 19/04)O céu indica um cotidiano estimulante para o signo de Áries, com atenção a conversas objetivas. Pode ser um bom momento para otimizar recursos e buscar equilíbrio nas relações. Urano pede cuidado com impulsos e imprevistos. Touro (20/04 - 20/05)O céu para o signo de Touro estimula interações sociais e conversas produtivas. É bom moderar gastos e evitar impulsos no amor. Há espaço para momentos tranquilos e criativos no dia a dia. Gêmeos (21/05 - 20/06)O signo de Gêmeos pode ter a atenção voltada para o lar e a vida doméstica. É importante flexibilizar exigências e evitar o controle excessivo. Nas relações, há espaço para entendimentos, mantendo a serenidade em assuntos delicados. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer tende a ter mais clareza na comunicação hoje. Conversas francas são favorecidas, mas o céu pede cuidado com a impaciência em conflitos. Há espaço para resgatar afeto e proximidade. Leão (23/07 - 22/08)O signo de Leão tem ideias práticas que podem gerar resultados concretos hoje. É preciso cautela para não ultrapassar limites com outras pessoas. A cooperação e divisão de responsabilidades são favorecidas. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode sentir mais confiança e foco, com Sol e Mercúrio favorecendo oportunidades. Para você, há uma postura clara no relacionamento e chances de aproximação. Urano tensionado pede prudência para evitar atitudes precipitadas. Libra (23/09 - 22/10)A conjunção Sol-Mercúrio aprimora a percepção de desafios para o signo de Libra, ajudando a redimensionar ações. Pode haver impulsividade devido à tensão com Urano. A harmonia com a Lua favorece amadurecimento emocional e a transformação de padrões. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um período sociável com troca de ideias. Nas relações, a união de Sol e Mercúrio movimenta a vida social, mas Urano em quadratura pede prudência ao compartilhar. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica estímulo profissional com Sol e Mercúrio na área do trabalho. Há chance de conversas sobre planos futuros e cooperação nas relações, mas evite que a ambição vire competição devido à tensão com Urano. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode sentir desejo de expandir horizontes com Sol e Mercúrio. Há espaço para aprendizado e prazer, mas Urano pede cautela em novas ações. Valorize descobertas e conversas inspiradoras nas relações. Aquário (20/01 - 18/02)O signo de Aquário pode sentir um fortalecimento interior, mas é importante considerar o impacto de suas ações. Sol e Mercúrio favorecem segurança emocional nas relações. Urano pede atenção aos efeitos das escolhas. Peixes (19/02 - 20/03)A articulação com pessoas e parcerias pode ser favorecida para o signo de Peixes. Há espaço para acordos e conversas nas relações, mas vale cultivar inteligência emocional diante de reações impulsivas.