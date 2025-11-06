Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que é crucial pensar antes de expressar opiniões, para evitar atritos. Exerça a diplomacia ao enfrentar temas delicados e se afaste de pessoas muito críticas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que suas necessidades emocionais podem buscar satisfação nas suas posses materiais, então é um bom momento para fazer um balanço consciente e evitar gastos excessivos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma maior sensibilidade, fazendo-o perceber as necessidades daqueles à sua volta. No entanto, tome cuidado para não absorver excessivamente as preocupações alheias. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o cenário pede cautela no dia a dia, evitando especulações. Mantenha seu foco no que é essencial e avalie bem antes de agir. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, sexta-feira pode trazer desafios nas relações e na sociabilidade, com a Lua tensionando na área das amizades contra Marte, Mercúrio, Saturno e Netuno. Há chances de ser necessário agir com maturidade e diplomacia para fazer acordos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a sexta-feira será marcada pelo desejo de focar na carreira, visto a posição da Lua na área de trabalho. Por outro lado, pode haver tensão com questões domésticas e relacionamentos. Evite expectativas irreais, mantendo clareza emocional e disciplina. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sugere um dia em que a busca por justiça é evidente. Suas crenças e valores pessoais se destacam. Lidar com divergências de opinião requer maturidade. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um dia de sensibilidade. Momentos de tensão podem surgir, deixando o emocional à flor da pele. Tenha calma e busque equilíbrio para lidar com frustrações cotidianas. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, sexta-feira pode ser desafiadora. Desgaste ao cuidar de entes queridos pode surgir e você pode acabar absorvendo problemas além dos seus. Foque em sua auto defesa e evite criar expectativas irrealistas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para quem é do signo de Capricórnio, a sexta-feira aponta a necessidade de organizar as tarefas diárias para evitar estresse excessivo. Tente estabelecer objetivos alinhados com a realidade e divida as responsabilidades de forma diplomática. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a sexta-feira indica um aumento na busca por prazeres, principalmente na área social. Porém, é importante estabelecer limites para os gastos e se cercar de pessoas confiáveis que ajudem a manter suas prioridades. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu sugere algum desafio na área familiar hoje. Esforços extras podem ser necessários, o que pode resultar em cansaço. Definir metas claras pode ajudar a encarar a situação.