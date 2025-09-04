Áries (21/03 - 19/04)A tensão entre Lua e Vênus no setor social destaca o desafio de lidar com interesses opostos no meio coletivo e com atitudes egocêntricas. Direcione suas energias para fortalecer a união e a busca por objetivos comuns que beneficiem a todos. Touro (20/04 - 20/05)Lua e Vênus no eixo família e trabalho ressaltam o conflito entre realização na carreira e no lar, mostrando a importância de valorizar suas habilidades e também o conforto emocional. Deixe de lado o idealismo e foque no que é viável no cotidiano. Gêmeos (21/05 - 20/06)A Lua no setor espiritual em tensão com Vênus na área comunicativa, favorece pensamentos vagos sobre anseios e frustrações que podem afetar o discurso e sua imagem social. Nem tudo precisa ser dito, preserve-se. Câncer (21/06 - 22/07)O desejo de bem-estar material ganha força agora, mas é preciso evitar o consumismo como válvula de escape para carências emocionais. Valorize a gestão prática e o cuidado com o lar, já que Lua e Vênus se alinham com Marte na área familiar. Leão (23/07 - 22/08)A tensão entre Lua e Vênus entre seu signo e o setor dos relacionamentos pede equilíbrio entre o autocuidado e a atenção às parcerias, evitando que um se sobreponha ao outro. Não tema desagradar. Permita-se agir com autenticidade e preservar sua verdade. Virgem (23/08 - 22/09)As obrigações cotidianas pedem mais dedicação, opondo-se ao desejo de acolhimento e afeto, já que Lua e Vênus permanecem em tensão no campo prático e dos desafios. Procure conciliar as duas áreas, sem abrir espaço para reclamações. Libra (23/09 - 22/10)As necessidades coletivas podem entrar em conflito com a tensão entre Lua e Vênus, ressaltando a relevância de evitar disputas por vaidade. Prefira interações mais íntimas. Demonstre uma atitude firme e incentive a união de pessoas em prol de objetivos comuns. Escorpião (23/10 - 21/11)O equilíbrio entre a vida doméstica e os objetivos públicos se mostra essencial com a Lua e Vênus em tensão no eixo família e trabalho. Surge o dilema entre a busca por segurança e a vontade de seguir caminhos mais ousados. Reduza o ritmo e revise suas metas e estratégias. Sagitário (22/11 - 21/12)A comunicação fica sujeita a sentimentos intensos que comprometem a harmonia no convívio e alimentam ressentimentos. Reforce laços fraternos e busque leveza, já que Lua e Vênus se alinham com Marte no setor das amizades. Capricórnio (22/12 - 19/01)Buscar conforto no consumo pode comprometer sua base financeira, pois Lua e Vênus se tensionam na área patrimonial, pedindo mais disciplina. Direcione sua energia para o trabalho e a gestão prática, investindo em soluções criativas no dia a dia. Aquário (20/01 - 18/02)Suas necessidades individuais podem contrastar com as demandas das parcerias neste momento de tensão entre Lua e Vênus. É o momento de praticar a inteligência emocional e buscar equilíbrio. Levar mais leveza ao convívio pode ser útil para reduzir atritos. Peixes (19/02 - 20/03)Lua e Vênus em tensão nos setores de crise e cotidiano indicando contraste entre seus ideais e a realidade, o que pode trazer frustração e tristeza. Assumir uma postura objetiva ajuda a direcionar sua atenção para soluções viáveis.