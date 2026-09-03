Áries (21/03 - 19/04)A Lua Minguante convida o signo de Áries a revisar ideias e a tomar decisões, mesmo que incômodas. Nas relações, a comunicação pede empatia e gentileza. Há espaço para conversas francas e entendimento. Touro (20/04 - 20/05)O céu para o signo de Touro pede revisão de finanças e decisões práticas. É um momento de negociação e ajustes, com foco em soluções criativas. No amor, negociar pode ser mais produtivo que impor. Gêmeos (21/05 - 20/06)Há um convite à introspecção e amadurecimento para o signo de Gêmeos. É um bom momento para ajustes diplomáticos na família. Nas relações, vale trocar cobranças por diplomacia e resgatar prazeres em comum. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o recolhimento íntimo se mostra regenerador, fortalecendo afetos e a sintonia com o lar. Pode ser um bom momento para abandonar convicções antigas que não servem mais. Há espaço para renovação emocional. Leão (23/07 - 22/08)O signo de Leão passa por ajustes no círculo social, valorizando vínculos autênticos. A harmonia com Vênus favorece a seleção de pessoas que fazem bem à vida afetiva. Cautela ao compartilhar recursos. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode reduzir o ritmo, favorecendo revisões e resoluções de pendências. Para você, a Lua Minguante e Vênus ajudam a valorizar o que importa na relação. Tensões com Sol e Mercúrio pedem revisão de metas, devolvendo espaço ao afeto. Libra (23/09 - 22/10)A Lua Minguante na área espiritual intensifica a introspecção para o signo de Libra, conectando com necessidades íntimas. Há chance de redefinir prioridades, apesar de inquietações com Sol e Mercúrio. Vale fortalecer o amor-próprio e os desejos. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode vivenciar um período de recolhimento que ajuda a curar feridas emocionais. A Lua Minguante, em harmonia com Vênus, favorece a conexão com desejos, e a paciência será essencial para ajustar expectativas nas relações. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, vínculos afetivos seguem em revisão, pedindo escuta atenta e negociação diplomática. O céu indica que há chance de suavizar diferenças com empatia e carisma. É um bom momento para dialogar e resolver assuntos pendentes. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a Lua Minguante pede ajustes nas rotinas para equilibrar responsabilidades e bem-estar. O céu indica que há espaço para tornar o ambiente e as relações mais agradáveis com gestos de carinho. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, há um período de revisão nas relações sociais. Opiniões pedem prudência e diplomacia, com Lua Minguante, Sol e Mercúrio. Valorize conexões autênticas e prazerosas, e seja cuidadoso ao falar do seu par. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a Lua Minguante na área familiar pode promover acolhimento e intimidade. É um bom momento para conversas carinhosas, mas vale ser diplomático ao abordar assuntos delicados, evitando conflitos.