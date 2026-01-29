Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica ênfase na vida em casa hoje, sugerindo um bom momento para se dedicar à família e às melhorias no lar. Sua área doméstica promete trazer conforto emocional e prazeres compartilhados. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro nesta sexta-feira, o céu indica uma chance de se destacar como conselheiro generoso e atencioso, principalmente em situações de conflito. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos nesta sexta, o céu indica que há boas chances de elevação da autoconfiança, especialmente em questões práticas. É um bom momento para investimentos ou aquisições vantajosas. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase de autovalorização. A Lua e Júpiter em harmonia trazem equilíbrio emocional, aumentando as chances de conquistas pessoais. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a sexta-feira pode ser um bom momento para superar desafios, fortalecer o interior e promover o crescimento pessoal. Alguma dificuldade pode chegar ao fim, trazendo satisfação e aprendizado. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma oportunidade para fortalecer seus laços fraternos e sociais. Aproveite para se divertir com amigos, sejam encontros presenciais ou virtuais, é um bom momento para aprender com essas experiências. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, esta sexta-feira sinaliza um bom momento para aproveitar a fase produtiva no trabalho. O céu indica que seu desempenho pode melhorar sua reputação e motivar os colegas a encararem desafios coletivos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a sexta-feira indica oportunidades de expansão. O alinhamento de Lua e Júpiter na área espiritual é propício para conexões intelectuais e uma percepção mais aguçada dos eventos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um bom momento para introspecção, fortalecendo o autoconhecimento e auxiliando na gestão de recursos. Considere procurar apoio profissional para vantajosos investimentos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o encontro entre Lua e Júpiter na área de relacionamentos indica maior entrosamento emocional e possibilidade de fortalecer vínculos com quem lhe agrada. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, este pode ser um bom momento para lidar com questões do dia a dia com criatividade e determinação, o céu indica que há chance de prosperidade. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a sexta-feira pode ser repleta de momentos divertidos e acolhedores, graças ao céu indicar uma união favorável entre Lua e Júpiter na área das atividades sociais e prazeres. Explore mais convívio agregador com amigos e familiares.