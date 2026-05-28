Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a sexta-feira sugere um ambiente acolhedor em sua vida íntima, graças à harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter. Essa configuração promete oferecer um suporte emocional importante para lidar com adversidades. Atenção aos gastos impulsivos, já que a tensão lunar com Marte indica cautela na área financeira. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, é um dia para manter a leveza no trato com os próximos. Esta postura pode estimular trocas de ideias, momentos culturais e ajuda mútua nas tarefas do dia a dia. Chance de estresse com problemas alheios por conta da tensão celeste. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter, o que pode significar boas oportunidades na otimização de recursos do dia a dia e investimentos. No entanto, tenha cautela para minimizar riscos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que sexta-feira pode ser um bom dia para atividades relacionadas à comunicação e a expansão de conhecimento, graças à relação harmoniosa entre a Lua, Vênus e Júpiter na área social. No entanto, é recomendável evitar excesso de exposição em grupos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter nas áreas familiar e de crises indica um bom momento para compreensão e conexão emocional intensa com pessoas próximas. Porém, é importante não assumir tarefas além do próprio limite, principalmente no âmbito profissional, devido à tensão com Marte. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que pode ser um bom momento para conversas amigáveis e fortalecimento das relações sociais, graças à harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter. No entanto, há chance de tensões acirradas com Marte na área espiritual, então evite discussões polêmicas. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para focar na carreira e explorar oportunidades de desenvolvimento pessoal que sejam rentáveis. No entanto, há chance de riscos, por isso, fique atento para não comprometer seus recursos de maneira imprudente. Na vida amorosa, o momento pode ser positivo no sentido de respeitar as singularidades do seu relacionamento. Escorpião (23/10 - 21/11)Escorpião, o céu favorece a reciprocidade e fortalece os laços de cumplicidade nas suas relações. Este é o momento ideal para nutrir quem realmente caminha ao seu lado e se blindar contra dinâmicas desgastantes ou pessoas combativas. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica chances de fortalecimento emocional e maior dedicação à vida privada hoje. Fique atento para não se estressar com situações cotidianas combativas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a sexta-feira traz um clima favorável para intensificar amizades e relações com afinidade cultural, graças ao alinhamento positivo entre Lua, Vênus e Júpiter. Pode ser bom evitar conflitos em grupos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que as habilidades criativas e sociais podem ser favorecidas no ambiente de trabalho e cotidiano. Fique atento à saúde física, em meio à dinâmica familiar. Peixes (19/02 - 20/03)Esta sexta-feira, reserva uma atmosfera excelente para expandir seus horizontes. A harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter favorece a troca de conhecimentos profundos, o aprendizado e o contato com filosofias de vida que tragam bem-estar. É um momento enriquecedor para o seu desenvolvimento pessoal.