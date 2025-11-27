Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um aumento nas chances de ansiedade diante de desafios. Os exercícios de relaxamento podem ser uma boa opção para resgatar o equilíbrio emocional e se preparar para as demandas que se apresentam urgentes. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a Lua Crescente indica um impulso para cooperação e solidariedade com seu círculo de amigos. Tenha atenção para manter um equilíbrio, evitando estresse desnecessário. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma necessidade de maior responsabilidade e produtividade no trabalho. Equilibre a busca por resultados com o respeito ao ritmo de cada um. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de reflexão intensa e desejo de expansão. Cuidado ao explorar o desconhecido, é fundamental a prudência para não haver consequências indesejadas. Leão (23/07 - 22/08)Leão, o céu indica uma sexta-feira de intensas emoções com a passagem da Lua Crescente pela área íntima. Isso pode trazer um dia tenso e complicar a gestão de demandas práticas. Se possível, tente moderar o ritmo e evite especulações desnecessárias. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, esta sexta-feira indica um cenário emocionalmente intenso. O céu aponta que pode haver desafios para equilibrar seus interesses com os de quem convive, visto que as tensões entre Lua, Sol e Marte indicam maior combatividade. O conselho é evitar confrontos diretos e optar pela diplomacia. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a gestão diária pode parecer tensa com a Lua Crescente transitando pela área das rotinas e se cruzando com Sol e Marte. Não busque controlar tudo, peça ajuda quando necessário. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, nesta sexta-feira, há chance de desafios no âmbito social, com possíveis momentos de estresse. O céu indica que pode ser necessário reduzir a exposição e melhorar as relações com as pessoas próximas. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica esforço redobrado para manter a vida familiar equilibrada. Talvez seja uma boa hora para colocar demandas em dia na área doméstica. Porém, atente-se para não se sobrecarregar. Buscar acordos com quem vive com você pode ser uma solução. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma intensa absorção de eventos, acelerando o pensamento, mas possivelmente levando ao estresse. Evite especular e mantenha a calma ao enfrentar desafios. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma postura prática que melhora o dia a dia, mas cuidado com compras impulsivas que podem desequilibrar as finanças. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica alta força de vontade com a Lua Crescente. Pode ser um bom momento para expandir seus interesses, mas atenção para evitar conflitos. Agir com autonomia é importante, mas busque acordos na divisão de tarefas.