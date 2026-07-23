Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries nesta sexta-feira, o céu indica chances para intercambiar ideias com grupos, tornando as discussões sobre temáticas coletivas mais ricas. No entanto, diante de provocações polêmicas, é possível que haja tensão. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que o signo de Touro pode se sentir atraído por ambientes tranquilos e uma atmosfera de paz. Reflexões sobre a vida em família podem surgir, valorizando esse ambiente íntimo. Fique atento aos desafios relacionados ao patrimônio e evite riscos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, hoje é um bom dia para aproveitar oportunidades de projetos em conjunto, especialmente na área comunicativa. Mas atenção: tente manter a calma frente a possíveis desafios. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica chances de avanço profissional, apontando possibilidades de conquistas em seus planos profissionais. Mantenha a calma ao lidar com desentendimentos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que suas ideias podem ganhar destaque, principalmente se contribuírem para o bem coletivo. No entanto, é essencial ser cauteloso com as finanças e desafios na área íntima. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que os laços íntimos podem ser uma importante fonte de apoio diante dos desafios. Considere os conselhos de pessoas mais experientes, mas evite criar relação de dependência. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que as ações em grupo favorecem a sensação de fraternidade. Há uma chance de sobrecarregar os outros com problemas, por isso é importante ser cauteloso. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica um aumento do seu instinto empreendedor, signo de Escorpião, colocando você na frente de oportunidades de carreira, com a Lua em harmonia com o Sol e Júpiter na área de trabalho. Lidar com disputas com inteligência emocional pode impedir que virem brigas, com a tensão da Lua com Vênus e Marte. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um dia de amplo aprendizado e novas percepções na área espiritual. No entanto, é recomendável avaliar de maneira crítica as possibilidades para evitar agir por impulso e enfrentar consequências indesejadas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma sexta-feira de autoconfiança diante de desafios e clareza para as mudanças necessárias. Evite dramas que possam prejudicar o seu senso crítico. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a sexta-feira indica possíveis parcerias bem articuladas, graças à harmonia entre Lua, Sol e Júpiter. Este pode ser um momento propício para a união em prol de um objetivo comum. Atenção para não misturar aspectos pessoais e profissionais. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um momento de ideias ousadas que podem impulsionar seu desempenho profissional a novos patamares. Recomenda-se abster-se de conflitos e focar na harmonização das parcerias.