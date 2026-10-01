Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a Lua Minguante favorece a desaceleração e a intimidade. Há abertura para conversas sobre sentimentos. Vale cultivar flexibilidade e evitar centralizar as questões domésticas ou afetivas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a Lua Minguante pede moderação e compreensão nas relações. Tensões com Sol, Netuno e Saturno podem gerar interpretações equivocadas. Há chance de preservar a confiança, com conversas afetuosas favorecidas por Mercúrio e Vênus. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu apura a compreensão das necessidades pessoais para o signo de Gêmeos, favorecendo revisões. Pode ser um bom momento para ajustar a gestão financeira. Há espaço para soluções criativas e conversas que renovam a cumplicidade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica amadurecimento ao encarar desafios e frustrações. Vale corrigir padrões que não ajudam nas relações afetivas. Buscar prazeres e gestos carinhosos pode elevar a autoestima e o prazer do vínculo. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, é um momento para reduzir a exposição social e reavaliar conexões. A Lua Minguante pede para proteger as relações de estímulos externos e rever interferências. Há espaço para valorizar vínculos autênticos. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode ter parcerias profissionais em revisão e ajustes importantes. Há espaço para sanar conflitos e administrar responsabilidades conjuntas. Vale cultivar a inteligência emocional. Libra (23/09 - 22/10)O signo de Libra pode reconsiderar seu percurso profissional e vocações. Para as relações, há espaço para reavaliar expectativas e alinhar caminhos futuros. Vale atenção aos compromissos assumidos com parceiros. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a Lua Minguante propicia um mergulho em desejos e frustrações, ajudando a desfazer ilusões. Há espaço para se apropriar da vida de modo consciente e prazeroso. Nas relações, uma aproximação mais autêntica com a pessoa amada é estimulada. Sagitário (22/11 - 21/12)O signo de Sagitário pode ter uma percepção apurada para ajustes nas parcerias, desfazendo idealizações. A Lua Minguante favorece a compreensão das necessidades alheias. É essencial demonstrar empatia e uma escuta gentil nas relações. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode revisar rotinas e parcerias, resgatando afinidades com Lua Minguante, Mercúrio e Vênus. Há espaço para identificar falhas na gestão. Vale observar padrões de convivência, devido a Sol, Netuno e Saturno. Aquário (20/01 - 18/02)A Lua Minguante estimula o signo de Aquário a ajustar a relação com a vida social. Quadraturas com Sol, Netuno e Saturno podem revelar incômodos. Trígonos com Mercúrio e Vênus favorecem a empatia e a generosidade, fortalecendo a confiança na vida afetiva. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a Lua Minguante pede moderação na exposição e melhoria das interações íntimas. Há espaço para acolhimento e empatia nas relações. Vale ter cautela ao compartilhar recursos ou envolver terceiros na vida amorosa.