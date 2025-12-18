Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma renovação na forma como vê a vida, um fortalecimento dos valores e crenças. Contudo, evite deixar a fé te distanciar da realidade. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que o fortalecimento pessoal associado à conjunção entre a Lua Nova, o Sol e Vênus torna o signo de Touro sereno e em sintonia com seu círculo íntimo. Essa é a época para fortalecer seu patrimônio. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase intensa de harmonia nos relacionamentos, com potencial reforço da parceria consolidada por Lua Nova, Sol e Vênus. Porém, é fundamental escolher bem ao compartilhar suas metas por causa da tensão com Saturno e Netuno. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu aponta que pode ser um bom período para exercitar o potencial criativo e estruturar as finanças, com a Lua Nova, o Sol e Vênus na área das rotinas, indicando um alto potencial de prazer e novas experiências no dia a dia. Há uma chance de restrições financeiras, portanto, atenção a isso. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu sugere uma forte sociabilidade, com chances de reencontrar afinidades culturais nos relacionamentos. Pode haver mais requinte nas experiências que viver, mas atente-se aos gastos para não ser imprudente. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um dia prazeroso e criativo focado no lar e nas relações próximas. É um bom momento para fortalecer laços familiares e enfrentar desafios com resiliência. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia propício para comunicação harmoniosa e trocas prazerosas, principalmente na área das ideias. Porém, é aconselhável manter a discrição em certos momentos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma postura de generosidade e destreza na gestão cotidiana. Momento de brilhar no trabalho, mas cuidado com o excesso e o cansaço mental. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica chances de destacar talentos e traços de personalidade, causando boa impressão. Pode ser um bom momento para buscar contatos úteis, mas com critério, devido a desafios. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia de otimismo e flexibilidade, que pode beneficiar a maneira como lida com desafios. Isso ocorre devido à conjunção entre Lua Nova, Sol e Vênus na área de crise. Reflexões podem ser fortalecidas pela maturidade emocional, mas é preciso avaliar prioridades. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o encontro da Lua Nova, Sol e Vênus indica um resgate de afinidades em sua vida social, trazendo bem-estar intelectual e afetivo. Fique atento a companhias confiáveis e não exponha assuntos íntimos às amizades casuais. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que pode haver um fortalecimento da sua carreira, ideal para alavancar seus projetos e parcerias. Poderá haver desafios econômicos, então é crucial estabelecer uma base sólida.