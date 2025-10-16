Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a sexta parece propícia para cuidar de si e dos hábitos cotidianos, com chance de melhorias na qualidade de vida. Planeje seu dia para evitar sobrecarga. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, sexta-feira abre espaço para expressões emocionais e ideias fluírem com autenticidade, especialmente em interações em grupo. Lembre-se de equilibrar a dedicação ao coletivo e suas necessidades individuais. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode haver um aumento de afeição e atenção para a família. Chances de melhorias na vida doméstica. Ainda que aumente a produtividade, cuidado para não sobrecarregar-se. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu aponta uma fase onde a comunicação se destaca. A Lua na área das ideias e a interação com Mercúrio e Marte favorecem a articulação interpessoal. Porém, mantenha o equilíbrio e evite imposições. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma postura objetiva e prática na área doméstica nesta sexta-feira. Há chances de estruturar melhor o dia a dia, mas sem pressa para resultados concretos, especialmente com limitações exigindo tempo para serem resolvidas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a Lua em trânsito traz um bom momento para se dedicar a metas pessoais e fortalecer o discurso. Porém, diante de Saturno, é importante buscar acordos com os próximos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um momento de autocuidado e organização emocional. Há possibilidade de cobranças externas devido à tensão entre Lua e Saturno. Quanto ao amor, pode ser um bom momento para repensar sua postura e resolver conflitos do coração de forma sensata. Escorpião (23/10 - 21/11)O horóscopo para o signo de Escorpião indica que sexta-feira pode ser um dia repleto de estímulos provocados por interações sociais. Aproveite os prazeres sem esquecer das responsabilidades, valorize a presença de amigos confiáveis. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, esta sexta-feira indica uma elevada disposição para o trabalho, favorecendo a produtividade e a resolução de pendências na área profissional. Cuidado com possíveis conflitos entre ambições na carreira e vida familiar. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que sexta-feira pode ser um bom momento para expandir suas interações sociais e vivenciar novas experiências. Cuidado com possíveis discussões acaloradas, principalmente online. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma chance de profundas experiências emocionais, despertando intuição e instintos. Pode ser um bom momento para disciplinar os gastos e pensar no futuro. Peixes (19/02 - 20/03)A Lua no setor de relacionamentos se harmoniza com Marte e Mercúrio, favorecendo parcerias produtivas e uma vida social animada. Sua postura se mostra mais colaborativa e comprometida, mas evite assumir obrigações que não são suas, pois a oposição da Lua com Saturno alerta contra sobrecarga e desgaste emocional.