Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a sexta-feira indica oportunidades de crescimento na área profissional e nas amizades que vem cultivando. Há chances de perceber os resultados de seu empenho nas suas causas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que o encontro com suas vocações pode ser um ponto alto do dia, dando um toque pessoal às suas iniciativas, em particular no trabalho. Sol, Mercúrio, Vênus e Marte reforçam a importância da casa profissional. Valorize estudos e trocas de conhecimento. Gêmeos (21/05 - 20/06)No signo de Gêmeos, o céu indica que hoje tem oportunidades de fortalecer vínculos com pessoas próximas. Pode ser um bom momento para desfrutar o carinho da família e amigos selecionados. Câncer (21/06 - 22/07)O céu indica para o signo de Câncer uma sexta-feira de maior aproximação e compreensão nos relacionamentos pessoais. Há chance de fortalecimento nas relações íntimas, apontam Sol, Mercúrio, Vênus e Marte. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que o ambiente doméstico pode se tornar um lugar agradável, principalmente na área de rotinas. Interaja de modo positivo com quem convive. É um bom momento para fortalecer relações afetivas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que as interações sociais se intensificam e existe a chance de colaborar mais com grupos. Os esforços para melhorar a rotina são valorizados, graças ao encontro entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área cotidiana. Libra (23/09 - 22/10)Pode ser um bom momento para o signo de Libra regularizar pendências e aproveitar momentos de lazer com a família. Afeto e generosidade tendem a ser mais presentes com Lua na área doméstica e a conjunção de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área dos prazeres. Escorpião (23/10 - 21/11)O dia favorece os relacionamentos íntimos, por meio das palavras. Sol, Mercúrio, Vênus e Marte sinalizam questões no ambiente doméstico, seja aberto e use a diplomacia para contornar conflitos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que suas emoções podem encontrar conforto na realidade do dia a dia, contribuindo para sua estabilidade, com a entrada da Lua na área material. A comunicação com quem está ao seu redor pode otimizar a gestão dos seus processos cotidianos, já que Sol, Mercúrio, Vênus e Marte continuam na área de comunicação. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o dia sugere um bom momento para focar nas necessidades emocionais e práticas. Construir metas de curto prazo pode tornar a fase mais produtiva. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o dia indica uma oportunidade de enfrentar suas vulnerabilidades e desenvolver atividades que tragam bem-estar. Com Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte em seu signo, a paciência para ver resultados e o autocuidado são importantes. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que é um bom momento para valorizar o lado fraterno da sua personalidade. Há chance de se tornar uma companhia desejada, mas com a importância da discrição à mostra.