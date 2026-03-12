Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a tensão entre Lua, Vênus e Júpiter indica potenciais desafios emocionais afetando o gerenciamento do dia a dia, podendo levar a acúmulo de tarefas tanto em casa quanto no trabalho. Tente se manter focado e comprometido com as responsabilidades, sem descuidar do bem-estar. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que você pode enfrentar desafios na realização de suas vocações, mas não se desespere. Faça uma avaliação isenta dos acontecimentos, sem ansiedade para encontrar soluções. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que prazeres podem ser buscados como uma fuga dos problemas, o que pode levar a gastos financeiros descontrolados. Cuidado com a interação em redes e atenção ao orçamento são importantes. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que há desafios na interação com os outros, especialmente em casa. A empatia é crucial para lidar com esses desafios. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a sexta-feira pede atenção aos desafios cotidianos, que podem parecer mais difíceis do que realmente são. Procure manter o foco e evitar a procrastinação. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um desejo elevado por diversão. Atenção com gastos desnecessários e interações de baixa qualidade, já que Lua, Vênus e Júpiter sinalizam tensões. Demonstre maturidade caso haja conflitos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica desafios em equilibrar questões de família e trabalho. Lembre-se de manter suas necessidades em foco e não tente contentar a todos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que as emoções podem dificultar a comunicação e a produtividade. Avalie as situações de maneira imparcial e mantenha a calma ao falar sobre assuntos sensíveis. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu sugere mais atenção aos relacionamentos. Há chance de sensibilidade elevada e necessidade de controle. Lide com críticas com serenidade e respeito ao espaço alheio. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica possíveis tensões em parcerias e projetos profissionais. Pode ser um bom momento para demonstrar maturidade e buscar acordos necessários. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica possíveis desafios no cotidiano que podem mexer com a autoestima. É importante manter a objetividade e a rotina estável. Conviver pacificamente com as pessoas pode ser fundamental. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica desafios na harmonia entre interesses próprios e do grupo. Por isso, pode ser um bom momento para moderar a exposição social, focando nos contatos de confiança.