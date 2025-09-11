Áries (21/03 - 19/04)Organizar os investimentos se mostra oportuno com a Lua na área financeira, em sintonia com Sol e Mercúrio e sob tensão com Vênus, ajudando a poupar e reduzir excessos. As conexões em grupo se fortalecem. Touro (20/04 - 20/05)Os fatos pedem postura prática e objetiva, já que a Lua em seu signo se alinha a Sol e Mercúrio, mas tensiona com Vênus. Desenvolva estratégias para lidar com demandas reais, conciliando métodos novos e antigos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Os desafios despertam forte senso crítico que sustenta ações eficazes, pois a Lua no setor de crise se alinha a Sol e Mercúrio. Evite, porém, frieza em excesso. Abra a mente às mudanças. Câncer (21/06 - 22/07)Sua capacidade de articulação social se eleva com a Lua na área das amizades, embora a tensão com Vênus alerte quanto a conflitos de vaidade. Os desafios demandam estratégias diferentes e que lhe tirem do lugar comum. Leão (23/07 - 22/08)Sua capacidade de planejar se intensifica com a Lua no setor do trabalho, mas não esqueça da inteligência emocional. Valorize talentos diferentes ao estabelecer parcerias produtivas. Virgem (23/08 - 22/09)O raciocínio fica mais articulado com a Lua no setor espiritual, mas evite discussões afetivas que possam gerar atritos. Invista na inovação para melhorar sua rotina profissional. Libra (23/09 - 22/10)Sua reflexão se amplia com a Lua no setor íntimo, permitindo avaliar com clareza suas metas, ainda que Vênus tensionada leve ao drama. Busque aprendizado nos desafios vividos. Escorpião (23/10 - 21/11)O diálogo se fortalece com a Lua no setor dos relacionamentos, favorecendo argumentos racionais, mas sem perder sensibilidade. O encontro Lua-Urano no íntimo sugere limpeza emocional. Sagitário (22/11 - 21/12)Uma percepção objetiva das rotinas contribui para lidar com tarefas, mas não ignore o lado emotivo, como alerta Vênus. Parcerias ousadas ganham força com o encontro Lua e Urano. Capricórnio (22/12 - 19/01)Sua articulação em grupo fica mais clara, trazendo aprendizados, mas é importante cultivar empatia. O trabalho se renova com o encontro Lua e Urano no setor do cotidiano. Aquário (20/01 - 18/02)A gestão da vida doméstica fica mais organizada e eficiente, mas não descuide das emoções de quem convive, frente à tensão com Vênus. Traga prazeres refinados à rotina. Peixes (19/02 - 20/03)A Lua na área comunicativa se alinha com Sol e Mercúrio, reforçando sua habilidade de diálogo, mas a tensão com Vênus pede discrição para evitar indiscrições. Ideias novas beneficiam o lar.