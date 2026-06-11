Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica ações proativas na área material, em especial nas questões práticas e financeiras. Cuidado com a possibilidade de agir de forma precipitada e tomar riscos. Estabeleça um plano e seja disciplinado. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica maior determinação para resolver assuntos imediatos, com Lua e Marte se unindo. Pode ser um bom momento para produtividade, mas há uma chance de conflitos nos relacionamentos. Sugere-se canalizar energias para tarefas específicas, agindo de maneira fraterna e colaborativa com as pessoas. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica que o signo de Gêmeos poderia moderar o impulso de agir rapidamente, evitando possíveis obstáculos. Usar a determinação para enfrentar problemas pode ser útil, mas promova também estratégias antes de agir. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a sexta-feira traz um bom ambiente para ações coletivas e a liderança. A sensação será de força e união no convívio com os amigos. Lembre-se de respeitar as opiniões alheias. Leão (23/07 - 22/08)Signo de Leão, o céu indica que há uma grande chance de se sentir mais competitivo devido à convergência Lua-Marte na área de trabalho. Isso pode te motivar a abordar seus objetivos com muita energia e empenho. Mas atenção: esse impulso pode levar a conflitos. Então, mantenha a calma e valorize o espaço dos outros. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o alinhamento Lua-Marte na área espiritual indica um crescimento interno ao lidar com desafios pessoais. Valorize as resoluções e possibilidades que surgem das adversidades. Libra (23/09 - 22/10)Signo de Libra, o céu indica um aumento de autoconfiança para encarar temas que requerem seu esforço. Porém, lembre-se de pesar os prós e contras para reduzir riscos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica chances de avanços em ações de grupo. Tenha atenção à convivência, que pode enfrentar disputas. Pode ser um bom momento para unir forças e direcionar energia para conquistas importantes. Valorize a colaboração, evitando a competição. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica energia para exercícios e organização na rotina. Trabalho em equipe pode se destacar, especialmente com prazos apertados. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma fase de socialização e diversão, graças ao encontro entre Lua e Marte. Tente quebrar a rotina, saindo com amigos e provando coisas novas. No entanto, evite pressionar os outros para seguir seu ritmo e controle impulsos para gastar excessivamente. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica esforço na área doméstica, com possíveis tensões familiares. Sabedoria e união são essenciais para lidar com esta fase. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica maior autoconfiança e segurança na expressão de ideias. Em situações de pressão, pode surgir uma postura defensiva, portanto procure negociar em vez de impor vontades.