Áries (21/03 - 19/04)O signo de Áries pode renovar hábitos e impulsionar a vida afetiva com vitalidade. Há espaço para conversas importantes, que fortalecem acordos e expectativas nas relações. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que o signo de Touro pode ter uma postura simpática e motivadora, estimulando novas experiências. Há espaço para articular ideias com conviventes. O diálogo facilita decisões práticas que beneficiam os relacionamentos. Gêmeos (21/05 - 20/06)O signo de Gêmeos vivencia renovação nas relações familiares. A Lua Nova com o Sol favorece maior integração e ações concretas no lar. Há espaço para trocas intelectuais leves e estimulantes. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode expandir o pensamento e ter coragem para novidades. Há disposição para mudar a forma de expressar sentimentos. Um bom momento para conversas que buscam acolhimento e entendimento mútuo. Leão (23/07 - 22/08)A capacidade de adaptação se eleva para o signo de Leão, trazendo soluções inovadoras. A Lua Nova e o Sol convidam a rever prioridades. Há espaço para aprendizado e conversas que abrem novas perspectivas. Virgem (23/08 - 22/09)A Lua Nova e o Sol no signo de Virgem indicam renovação pessoal e o céu favorece a libertação de padrões antigos. Marte estimula novas parcerias e iniciativa. É um bom momento para decisões financeiras conscientes e planos em casal. Libra (23/09 - 22/10)O signo de Libra pode perceber desafios com mais clareza, fortalecendo a força de vontade. Lua Nova e Sol favorecem a transformação de padrões emocionais. Há espaço para verbalizar necessidades e negociar na relação. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião vivencia uma renovação nas amizades e experiências compartilhadas com a Lua Nova. Há entusiasmo para ampliar horizontes, enquanto Lua e Mercúrio na área de crise favorecem reflexões profundas e conversas mais reservadas. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a Lua Nova e o Sol impulsionam a produtividade no trabalho. No amor, há disposição para avançar em objetivos. O casal se beneficia de conversas sobre planos e projetos compartilhados. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio tem a Lua Nova renovando valores e estimulando novos propósitos na vida afetiva. Ações concretas e cooperação são favorecidas nos relacionamentos. No trabalho, há apoio para decisões objetivas. Aquário (20/01 - 18/02)O signo de Aquário pode vivenciar regeneração emocional e renovar ambições. A Lua Nova e o Sol juntos favorecem a confiança nas relações. Há uma sensibilidade ampliada para entender o que está por trás de palavras e gestos. Peixes (19/02 - 20/03)Parcerias podem se renovar com a Lua Nova e o Sol nos relacionamentos. Para o signo de Peixes, há chance de ações conjuntas e metas em comum. Conversas profundas fortalecem o círculo de confiança.