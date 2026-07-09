Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu desta sexta-feira indica um bom momento para aproveitar o cotidiano com prazer e criatividade, graças à passagem recente de Vênus pela área das rotinas. Planeje mudanças, mas evite agir no impulso devido à tensão com Marte e Urano. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu sugere que seja um bom momento para dar mais atenção aos prazeres da vida e aprimorar suas habilidades criativas. Contudo, controle seus gastos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu sugere que é um bom momento para melhorar o ambiente doméstico, mas pede cautela para não se apressar demais. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que Vênus na área das ideias impulsiona a busca por satisfação intelectual e a exploração da criatividade. Generosidade e gentileza são fortalecidas, mas momentos de tensão podem levar a conflitos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão nesta sexta-feira, o céu indica um período onde você pode estar mais disposto a realizar aquisições e a ser generoso com os outros. Contudo, vale a pena ficar atento para não gastar mais do que o necessário. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um aumento da sensualidade com a chegada de Vênus, ampliando seu magnetismo pessoal. Pode ser um bom momento para trabalhar seu carisma e beleza, mas lembre-se de manter discrição em momentos emocionais mais delicados. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um momento de fragilidade emocional e pessoal, onde carências podem surgir mais evidentes. É um bom momento para focar na estabilidade emocional e evitar estresses. Escorpião (23/10 - 21/11)Signo de Escorpião, nesta sexta-feira, o céu indica generosidade em suas relações de amizade com a chegada de Vênus nesta área. Um bom momento para se engajar em atividades em grupo e compartilhar experiências prazerosas, mas tente manter um certo equilíbrio e não se expor muito. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, Vênus na área profissional indica uma época de criatividade e conquistas que melhoram a autoestima. Novas experiências podem surgir, mas devem ser abordadas com responsabilidade para evitar atitudes impensadas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia positivo para atividades que envolvam o intelecto, com Vênus apontando para a apreciação da beleza escondida nas coisas simples. Cuidado com desvios por idealizações que podem atrapalhar suas responsabilidades práticas, devido à pressão de Marte e Urano. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica chances de mudanças na forma de ver as próprias metas, com Vênus na área íntima aumentando a autovalorização. Pode ser exigente, contudo, evitar impulsos é importante. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que, para o signo de Peixes, este pode ser um bom momento para fortalecer laços de confiança em seus relacionamentos. Evite emoções exageradas ao enfrentar desafios cotidianos.