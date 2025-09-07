Áries (21/03 - 19/04)O céu da semana indica um período em que sua estabilidade emocional busca amparo na estabilidade da vida privada e em rotinas bem estruturadas. Sol e Mercúrio em harmonia no setor do dia a dia fortalecem sua capacidade de organização, use ao seu favor. Touro (20/04 - 20/05)O céu da semana lhe torna socialmente disponível para o diálogo, mas convém selecionar com mais critério seus contatos. Sol e Mercúrio se mantêm em sintonia no setor social, ampliando sua percepção objetiva das demandas que envolvem os grupos. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu da semana acentua sua visão empreendedora, levando a ajustes práticos nos projetos em andamento. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor familiar, ampliando sua percepção das demandas domésticas e favorecendo um convívio mais aberto ao diálogo. Câncer (21/06 - 22/07)O céu da semana estimula amadurecimento em relação às metas pessoais, enquanto mostra o que ainda requer ajustes na sua vida. Sol e Mercúrio permanecem lhe deixando intelectualmente ativa e aberta à troca de ideias, o que ajuda a expandir seus horizontes. Leão (23/07 - 22/08)O céu da semana anuncia uma fase de reflexões mais profundas, voltadas à transformação da sua realidade. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor financeiro, ampliando sua percepção das necessidades práticas e aprimorando sua relação com o que é concreto. Virgem (23/08 - 22/09)O céu da semana direciona seu olhar às pessoas e ao aprimoramento da vida em conjunto. Sol e Mercúrio seguem em seu signo, ampliando o foco nas metas pessoais e colaborando para que adote uma postura mais racional e assertiva diante dos desafios cotidianos. Libra (23/09 - 22/10)O céu da semana orienta seu foco para a rotina profissional, permitindo que você aperfeiçoe processos e parcerias de trabalho. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor de crise, favorecendo uma postura prática e objetiva na administração das dificuldades. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu da semana aponta uma fase de amadurecimento coletivo que favorece alinhar interesses e evitar desentendimentos. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor das amizades, evidenciando o potencial de vínculos nutridos pela confiança e pelo companheirismo. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu da semana favorece ações voltadas a fortalecer o ambiente doméstico e seus projetos pessoais. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor do trabalho, destacando sua capacidade gestora, o que pode lhe auxiliar a organizar de forma sólida sua vida. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu da semana incentiva o aperfeiçoamento da convivência e dos interesses que envolvem suas parcerias. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor espiritual, fortalecendo seus valores e permitindo uma ampliação significativa dos seus horizontes intelectuais. Aquário (20/01 - 18/02)O céu da semana destaca sua habilidade prática na administração das rotinas, mas também pede atenção ao descanso e ao autocuidado. Sol e Mercúrio em sintonia no setor íntimo favorecem o equilíbrio interior, essencial para a superação das dificuldades. Peixes (19/02 - 20/03)O céu da semana estimula o crescimento pessoal em prol da sua postura tanto no espaço íntimo quanto no social, refinando contatos. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor dos relacionamentos, estimulando a cumplicidade e o diálogo dentro das parcerias.