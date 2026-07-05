Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu sugere uma revisão de ideias para resolver desafios pessoais, já que a Lua transita entre áreas de conflito e familiar. Use a criatividade para melhorar sua rotina, com Vênus indicando movimentações no dia a dia. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro o céu indica oportunidades de ação coletiva frente a desafios. A Lua passando pela fase minguante na área de crises, traz a necessidade de desaceleração. Aproveite momentos de lazer coletivo, já que Vênus migra para o setor social. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para Gêmeos, o céu indica um momento bom para focar nos objetivos ligados ao trabalho e ao dia a dia. A Lua, que transita entre as áreas profissional e material, sugere uma vivência harmoniosa em casa, graças à chegada de Vênus na área familiar. Câncer (21/06 - 22/07)Para você, signo de Câncer, o céu indica uma semana de reflexão sobre seus ideais e realizações, oportunidade de revisar prioridades. Mantenha o otimismo, como sugere Vênus entrando na área das ideias. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um bom momento para avaliar a vida, compreender melhor eventuais problemas e fortalecer a autoestima. A fase minguante da Lua, transitando entre as áreas íntimas e de crises, contribui para isso. Vale a pena valorizar a economia criativa e pequenos prazeres, pois Vênus se muda para a área material. Virgem (23/08 - 22/09)Para os de signo de Virgem, o céu indica a possibilidade de ajustes e acordos nas parcerias e amizades, sugerindo superação de certos padrões emocionais. É um bom momento para valorizar e nutrir a autoestima, com a entrada de Vênus em seu signo. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sinaliza uma desaceleração na rotina, permitindo um olhar mais apurado para suas prioridades. Há chances de equilibrar suas tarefas com práticas de bem-estar. Mantenha-se sensível às suas necessidades internas, pois Vênus transita pela área de crise. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o dia sinaliza a necessidade de valorizar as relações que compartilham valores e objetivos comuns. Pode ser um bom momento para ampliar horizontes e contar com o apoio emocional de amigos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a segunda-feira pode ser um momento de introspecção voltada para a vida doméstica e privada, com chances de um pensar mais criativo voltado ao trabalho. Capricórnio (22/12 - 19/01)Signo de Capricórnio: o céu indica revisões na vida doméstica e um ajuste nos interesses na interação com os outros, com a Lua destacando a comunicação e os relacionamentos. A fase minguante na área familiar pede dedicação. Vênus na área espiritual incentiva o deleite em suas vocações. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a semana indica uma revisão necessária na organização financeira. Alinhar gastos com as necessidades cotidianas pode ser positivo. Prazeres seletos entram em foco com Vênus na área íntima. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu da semana indica ajustes para melhor conciliar interesses pessoais e coletivos. O transitar da Lua sugere atenção à área social e materiais. Reconhecer os prazeres da interação pode ser benéfico.