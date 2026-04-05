Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma semana de reflexões importantes, ajudando você a ver as pessoas como realmente são. Isso pode fortalecer suas relações de amizade e ajustar interesses em parcerias. Ao mesmo tempo, pode haver um crescimento na área do trabalho. Com Marte entrando em seu signo, há chance de sentir-se mais energizado e proativo. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica um aumento do senso de economia no signo de Touro, facilitando o manejo dos recursos e maturidade nas ambições. A Lua sugere ações estratégicas para superar desafios e o início de um período de crise. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a semana indica um comprometimento elevado com projetos coletivos, o que fortalece parcerias. Com a Lua na área de relacionamentos-espiritual e Marte na área das amizades, demonstrar união é importante. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase favorável para o gerenciamento da vida pessoal nesta segunda-feira, 6 de abril. Uma forte possibilidade de fortalecimento emocional e melhorias na rotina e nas relações interpessoais, com a Lua transitando nas áreas de cotidiano e intimidade. A passagem de Marte pelo setor profissional pode deixar seu dia mais ativo e ousado. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica ajustes nas relações e convivência diária, com a Lua atuando na área social. A fase minguante pode pedir maior atenção à rotina. Marte direciona mais dinamismo à espiritualidade, ampliando horizontes e autoconfiança. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica revisões para melhorar o cotidiano, promovendo bem-estar individual e coletivo. Com a Lua transitando pelas áreas familiar e do dia a dia, há chance de focar mais na casa social. Com Marte fortalecendo sua força interior, o instinto e a estratégia podem ser aprimorados. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu da semana indica chances de aprimorar a capacidade de diálogo, melhorando assim o relacionamento com a coletividade e o círculo íntimo. A Lua transita entre a área comunicativa e social, e minguante na área familiar. Valorize os vínculos fraternos e promova união com a entrada de Marte na área dos relacionamentos. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica reorganização na área financeira do signo de Escorpião, sugerindo ajustes nas despesas cotidianas e melhorias na infraestrutura doméstica. Com a Lua na fase minguante, pode ser um bom momento para revisar ideias de investimento e produtividade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu desta segunda-feira indica uma possível revisão de ideias e aperfeiçoamento de discurso e ações em defesa de seus interesses. A Lua transita entre seu signo e a área comunicativa, tornando-se minguante na área material. Seus círculos sociais se animam com a chegada de Marte na área social, embora conflitos possam surgir. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma fase oportuna para organizar a vida, rever prioridades e ajustar estratégias financeiras. A Lua minguante em seu signo sugere cautela e ponderação. Marte na área doméstica pode motivar ações no lar, mas controle a impulsividade. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu desta segunda-feira indica atenção em selecionar suas companhias e em partilhar sua vida pessoal. Aproveite as chances para aprimorar vínculos genuínos. Mantenha-se ponderado em suas ideias, mesmo que elas estejam fervilhando devido a Marte. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica chances de elevado senso de responsabilidade esta semana. Pode ser um bom momento para organizar o cotidiano e identificar possíveis ajustes em sua rotina e círculo social, com a Lua na área profissional e Marte trazendo vigor na casa material.