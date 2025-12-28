Áries (21/03 - 19/04)O signo de Áries tem boas oportunidades nesta segunda-feira. Favorecidos pelos movimentos da Lua e de Mercúrio, pode ser um momento oportuno para aprimorar a comunicação e harmonia no ambiente doméstico e profissional. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma etapa de amadurecimento em temas importantes para a sua vida. É um bom momento para expandir seus horizontes e seguir com confiança. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a segunda-feira aponta para um momento de conexões interpessoais e colaborações, especialmente na área de amizades e comunicação. Aproveite para repensar aspectos da vida privada com um senso crítico. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica fortalecimento das ambições e possibilidade de crescimento na carreira. Aproveite a passagem da Lua pelas áreas de trabalho e finanças. Prefira agir em parceria, com Mercúrio favorecendo os relacionamentos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica reflexões sobre metas, adaptando-as para enfrentar desafios, com a Lua transitando na área espiritual e em seu signo. Mercúrio sugere organização e bem-estar diário. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um período de introspecção emocional que pode fortalecer sua postura em face a desafios. Aproveite para refletir sobre suas relações íntimas e crises. Mercúrio, no entanto, sugere que trocas intelectuais em grupos selecionados podem ser valiosas. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a semana pode ser um bom momento para aprimorar habilidades sociais e fortalecer conexões no círculo de amigos. Com a Lua em fase cheia transitando na área de relacionamentos e amizades, as conversas frequentes podem ajudar na rotina doméstica, ainda mais com Mercúrio entrando na área referente a casa. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu da semana sugere maior foco no cotidiano, tornando urgente a atenção às prioridades neste final de ano, com a Lua marcando presença na área profissional. Dia ideal para aprimorar a comunicação com quem nos cerca, já que Mercúrio entra na área relacionada ao diálogo. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a semana traz chances de amadurecimento a partir de vivências coletivas, especialmente no que diz respeito à revisão de metas e no papel que ocupa no mundo, por conta da fase da Lua. Há também indícios de que é um bom período para aprimorar a forma de lidar com dinheiro. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu da semana indica momentos de maior proximidade com quem é importante para o signo de Capricórnio. O raciocínio prático fica aguçado com a entrada de Mercúrio no seu signo. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma fase favorável para melhorar as relações pessoais e coordenar ações coletivas. Mercúrio na área de crise pode ajudar na compreensão racional dos desafios. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, segunda-feira é um bom momento para investir em melhorias na área da casa e do trabalho. O céu aponta que acordos e diálogos fraternos podem ser benéficos, especialmente com a entrada de Mercúrio na área de amizades.