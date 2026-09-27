Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica disposição para ações conjuntas e conversas mais aprofundadas. A Lua Minguante sugere revisão dos hábitos de convivência. Há espaço para falar sobre o que precisa mudar em casa. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que o signo de Touro pode focar na rotina doméstica, com Marte na área familiar. Há maior articulação com conviventes e Mercúrio favorece acordos mais claros nos relacionamentos. A Lua Minguante sugere rever pensamentos para o autoaprimoramento. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica agilidade mental e praticidade para o signo de Gêmeos, favorecendo a iniciativa no dia a dia. Pode ser um bom momento para organizar o cotidiano e revisar a gestão de recursos. Use sua mente ágil para simplificar as relações afetivas. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode ter mais determinação para agir e conversas sociáveis. Há um bom momento para a produtividade material e nas relações. A Lua Minguante em seu signo convida à reflexão sobre reações pessoais. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica um impulso para a ação e iniciativas para estruturar a vida pessoal, com suporte familiar no signo de Leão. Na vida a dois, Marte estimula o desejo e a coragem, enquanto Mercúrio favorece a intimidade. A Lua Minguante pede recolhimento para lidar com questões delicadas. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem encontra coragem para romper com padrões limitantes. Há espaço para uma comunicação mais consciente e para refinar as amizades, diminuindo a exposição pública. Vale observar as influências externas. Libra (23/09 - 22/10)O signo de Libra pode focar em projetos coletivos e questões práticas. Há espaço para revisar prioridades profissionais e planejar o futuro. Vale observar como a energia é distribuída nas relações afetivas. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode ter disposição elevada para ambições profissionais e ganhos de produtividade. Com Mercúrio em seu signo, a comunicação é fortalecida. Há espaço para questionamentos sobre convicções, mas busque amadurecimento sem perder a motivação. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica um foco em autoconhecimento para o signo de Sagitário, fortalecendo a conexão interior. Desafios trazem chance de depuração pessoal, especialmente para padrões afetivos. Há espaço para reflexões profundas sobre o que não contribui mais. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio tem um período de fortalecimento interior, com Marte na área íntima e Mercúrio nas amizades. Há espaço para conexões mais autênticas e reflexão sobre a dinâmica amorosa. Vale observar o que precisa de renegociação. Aquário (20/01 - 18/02)O céu direciona as energias do signo de Aquário para parcerias, dinamizando-as e favorecendo conquistas profissionais. Marte nos relacionamentos e Mercúrio na área de trabalho impulsionam projetos. Há espaço para revisar rotinas e melhorar a vida a dois. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica mais energia para o dia a dia e uma visão ampliada sobre o futuro. Há espaço para refinar amizades e preservar o espaço íntimo nas relações. Vale reduzir a exposição pública.