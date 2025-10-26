Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma postura mental dinâmica e abertura a oportunidades. Valorize seus talentos e vocações conforme Mercúrio entra na área espiritual. Generosidade aflora com a Lua Crescente na área de amizades. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a segunda-feira indica uma fase de introspecção e autoconhecimento, com a ajuda de pensamentos bem organizados. Mercúrio instiga a clareza na área íntima. A Lua Crescente na área profissional aumenta sua disposição para o trabalho. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica chance de mais sociabilidade e engajamento intelectual nos grupos que interessa, graças a Mercúrio na área dos relacionamentos. Aproveite para trocar ideias e planejar ações juntas. A Lua Crescente traz mais confiança e mente aberta, facilitando as interações. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, na segunda-feira, o céu indica que pode ser um bom momento para se envolver mais nas rotinas de casa e trabalho, favorecendo o planejamento de atividades. Seja aberto e colaborativo. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica melhoria na área de comunicação com Mercúrio em destaque, favorecendo diálogos e consensos. A Lua Crescente também reforça esse quadro na área dos relacionamentos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma forte ligação com a família e a casa, favorecendo a organização doméstica. Momento ideal para adotar atitudes originais e proativas, especialmente com a Lua Crescente na área do dia a dia. Libra (23/09 - 22/10)O céu indica que, para o signo de Libra, pode ser um bom momento para utilizar seus dotes comunicativos, principalmente na área das ideias. A tendência é de um contexto prazeroso na área social, beneficiando encontros. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que é um bom momento para ser objetivo e prático nos desafios do dia a dia, com Mercúrio entrando na área material. Com a Lua Crescente na área familiar, as demandas ficam em destaque, mas lembre-se de descansar. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu sugere um momento de maior estrutura no pensar graças à chegada de Mercúrio em seu signo. Isso pode aumentar sua habilidade para ponderar e expressar ideias. Com a Lua Crescente na área da comunicação, sua habilidade no trato com outros pode se fortalecer, mas lembre-se de ser discreto quando for preciso. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica maior consciência dos desafios com pensamento articulado, favorecendo a superação de obstáculos. Com Mercúrio na área de crise, pode ser um bom momento para agir. A Lua Crescente promove proatividade na casa material, mas atenção aos gastos impulsivos. Aquário (20/01 - 18/02)Signo de Aquário, o céu indica que hoje é um bom dia para fortalecer seus laços nas amizades e grupos que participa. A Lua Crescente em seu signo intensifica sua espontaneidade, mas é importante estabelecer limites. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma semana promissora em sua carreira, com Mercúrio indicando a necessidade de planejamentos e ações estruturadas para alcançar seus objetivos. Mesmo com desafios à vista, mantenha a calma, especialmente com a Lua Crescente na área de crise.