Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um bom momento para alinhamento com o que o cerca e aperfeiçoamento da gestão de rotinas e parcerias. Com a Lua percorrendo a área cotidiana-espiritual e Mercúrio ingressando na área financeira, há chance de fortalecer o pensamento prático. Touro (20/04 - 20/05)O signo de Touro tem uma semana com muitas vivências interpessoais que propiciam tanto o aprimoramento de parcerias quanto o desenvolvimento individual. A Lua transita da área social para a íntima, passando pela fase de cheia. Mercúrio nutre a racionalidade e a capacidade de diálogo. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, sua disposição para colaborar se eleva. Olhar para as pessoas ao redor pode fortalecer parcerias e relações no dia a dia. A Lua, em sua fase cheia, indica que ajustes e revisões são importantes diante dos desafios, especialmente agora que Mercúrio entra na área de crise. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu da semana sinaliza aprimoramento na expressão e discursos sensatos, que podem levar a acordos no dia a dia. Com a Lua destacando a comunicação, seu espírito colaborativo se mostra forte. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão nesta segunda-feira, o céu indica a necessidade de maior assertividade financeira e interpessoal. A Lua passa pela área material-social, pedindo acordos. Mercúrio se direciona à área profissional, incentivando o foco em projetos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um momento para ajustar expectativas pessoais e cotidianas, com a Lua transitando entre sua área e a familiar. Mercúrio na casa espiritual amplia a consciência. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para autoanálise e aperfeiçoamento nas relações humanas, com a Lua destacada na área de crises e comunicação. A mudança de Mercúrio para a área íntima pode trazer questões importantes para reflexão pessoal. Escorpião (23/10 - 21/11)Na segunda-feira, para o signo de Escorpião, o céu sugere atenções no equilíbrio das relações. A Lua, em trânsito entre amizades e o material, abre chance para ajustes na convivência. Mercúrio entra na área de parcerias e destaca temas importantes. Sagitário (22/11 - 21/12)Para os sagitarianos, a segunda-feira parece promissora. Pode ser uma ótima oportunidade para se concentrar no autodesenvolvimento, tanto individualmente como em parcerias. O céu indica avanço positivo na área profissional. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu da semana sugere um período de reflexão e crescimento pessoal diante das adversidades, com a Lua transitando entre espiritualidade e crise. Mercúrio entrando na área social indica chance de maior habilidade para dialogar sobre questões coletivas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um fortalecimento nos laços de confiança a partir desta semana. Com a Lua transitando na área pessoal e de amizades, ajustes na gestão das responsabilidades podem surgir. Mercúrio entra na área familiar, sinalizando um bom momento para planejar o lado doméstico e reconectar-se com suas raízes. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a semana traz uma chance de aprimorar a convivência com os outros. A Lua sinaliza um bom período para dividir responsabilidades e fazer ajustes nas parcerias pessoais e profissionais. Além disso, a entrada de Mercúrio na área comunicativa pode trazer maior claridade ao pensamento e fala.