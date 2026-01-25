Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que a semana traz maior percepção e empatia com a presença de Netuno. As relações devem ser permeadas por solidariedade, graças ao encontro de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área das amizades. N Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que os desafios podem trazer aprendizados valiosos, especialmente com Netuno destacado na área de crise e a Lua Cheia na área familiar. Potencialize suas habilidades no ambiente de trabalho com o agrupamento de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área profissional. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu da semana sugere um aumento da sua empatia, podendo estreitar laços nas amizades graças a Netuno. Com Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área espiritual, há chances de otimismo ao encarar desafios. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica chances de idealismo em relação às suas ambições e felicidades nas vocações, com a entrada de Netuno na área profissional e a combinação de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área íntima. Pode ser um bom momento para investir na felicidade, mas cuidado com gastos na Lua Cheia na casa material. Leão (23/07 - 22/08)Nesta segunda-feira, o céu indica que o signo de Leão pode se sentir mais otimista e humano. Há chance de oscilações emocionais, exigindo autocuidado. Na área espiritual, a entrada de Netuno destaca seus valores e fé. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um momento de reflexão profunda sobre sentimentos e vulnerabilidades, com a chegada de Netuno na área íntima, e a Lua em fase cheia na área de crise. Pode ser um bom momento para buscar estabilidade e conforto. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, esta segunda-feira pode ser de sinergia emocional. O céu indica que, com a presença de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área social, há chances de se conectar emocionalmente com os outros. No entanto, cuidado para não se perder na coletividade. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica atenção para o cotidiano e o ambiente familiar, com uma tendência para zelar pela saúde e criar um lar mais acolhedor. Dica, organize suas tarefas para reduzir o estresse, especialmente durante a Lua Cheia. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu desta segunda-feira sinaliza que o signo de Sagitário pode estar mais aberto às interações em grupo e valoração de trocas culturais. Há sinal para atenção na idealização excessiva de relações, principalmente com a Lua Cheia. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um tempo de foco na vida doméstica e nos vínculos íntimos, valorizando espaço e privacidade, especialmente na Lua Cheia. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu sugere uma semana cheia de insights intuitivos que ajudam a lidar com questões importantes. A entrada de Netuno na área das ideias e a conjunção entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte em Aquário favorece a conciliação nos relacionamentos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a semana promete fomentar pensamento criativo para melhor administrar o cotidiano, devido à presença de Netuno na área material e da Lua Cheia na área do dia-a-dia. Valorize sua confiança e aperfeiçoe suas táticas para superar os desafios, favorecido pelo encontro entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte.