Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu da semana indica superação conjunta de desafios e fortalecimento das relações íntimas. Pode ser um bom momento para negociar a gestão compartilhada dos recursos financeiros. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a semana traz harmonia entre Sol e Júpiter, favorecendo uma conexão amistosa e comunicação fluída. Com seu carisma em alta, este pode ser um bom momento para reforçar seus vínculos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a segunda-feira indica chances de conquistas no campo profissional, com possíveis impactos financeiros positivos. Encare os desafios como aprendizados. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu sugere um fortalecimento interior e um aumento na sabedoria de vida. Este pode ser o momento de investir em conexões e colaborações em suas relações, devido aos sinais do eixo amizades-material e fase crescente da Lua. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu da semana sugere um tempo de crescimento pessoal, transformando dificuldades em oportunidades de aprendizado. Foque na sua carreira, valorize suas ambições. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a semana sugere a valorização de parcerias generosas e de apoio mútuo, com o céu indicando uma relação favorável entre Sol e Júpiter. Pode ser um bom momento para libertar-se de crenças limitantes e adotar uma visão mais objetiva da vida. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica chances de crescimento em projetos de trabalho e formação de parcerias sólidas. A Lua aponta para um bom momento de aprender com trocas de conhecimento e ampliar seu ciclo de amizades. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica expansão da consciência coletiva e parcerias mais eficazes. Pode ser um bom momento para fortalecer relações, mas com atenção ao modo de lidar com os desafios afetivos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica chances de aumento da autoconfiança e vivências gratificantes com grupos que partilhem seus valores. Essa tendência deve se refletir também no convívio diário e na espiritualidade. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica diálogos produtivos e acordos relevantes nas parcerias atuais. Pode ser um bom momento para fortalecer afetivamente através das interações diárias, pois a Lua sugere foco na vida social e íntima. Aquário (20/01 - 18/02)Indicações do céu para o signo de Aquário: possibilidade de um aumento na produtividade no trabalho e uma abordagem voltada para a prosperidade. Pode ser um bom momento para se mostrar acessível e disposto a colaborar, pois o contexto astrológico indica uma fase crescente em sua área de relacionamentos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes hoje, o céu indica expressão genuína de ideias e sentimentos que podem levar a uma melhor sinergia nas relações. Há chance de o dia a dia fluir com tranquilidade, especialmente na área dos relacionamentos sociais.