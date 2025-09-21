Áries (21/03 - 19/04)O céu da semana indica amadurecimento nas vivências coletivas, favorecendo atitudes empáticas, humanas e colaborativas. Marte atua no setor íntimo, despertando sua força interior e seus instintos, que podem ser direcionados de forma construtiva. Touro (20/04 - 20/05)O céu da semana favorece sua produtividade na rotina, com bom uso dos recursos e promoção de bem-estar. Marte no setor de relacionamentos traz dinamismo às parcerias, mas também pode gerar tensões em grupo, pedindo maior diplomacia. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu da semana lhe desperta desenvoltura no trato humano, dando mais conexão às parcerias com a Lua no eixo social e relacionamentos e o Sol prestes a entrar nos prazeres. Marte reforça sua determinação e energia, tornando o cotidiano mais ativo. Câncer (21/06 - 22/07)O céu da semana favorece imersão afetiva no lar, promovendo bem-estar pessoal e harmonia com os familiares. Marte já no campo social ressalta sua capacidade de lidar com grupos, tornando mais ágeis as ações em conjunto. Leão (23/07 - 22/08)O céu da semana exalta sua assertividade nas trocas coletivas, com a Lua em comunicação e no social, enquanto o Sol ilumina ideias e dinamiza conversas. Marte ingressa na área familiar, fortalecendo seu empenho e dedicação à vida doméstica. Virgem (23/08 - 22/09)O céu da semana favorece ganhos na gestão do lar e dos aspectos práticos, com a Lua no eixo material-familiar e o Sol no setor financeiro, abrindo espaço para oportunidades de investimento. Marte no campo das ideias fortalece seu raciocínio e opiniões. Libra (23/09 - 22/10)O céu da semana indica fortalecimento pessoal, estimulando a expressão das ideias e a interação com o entorno. Marte no setor material aumenta seu poder de decisão e dinamismo, mas pode levar a atitudes impulsivas se não houver cautela. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu da semana pede revisão das estratégias para lidar com desafios e finanças, já que a Lua atua no eixo crise e material. Marte em seu signo intensifica sua proatividade e capacidade de conquista, enquanto o Sol na área de crise lhe traz clareza. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu da semana realça seu lado sociável e expansivo, fortalecendo vínculos e articulação em grupo. Contudo, Marte no setor de crise mostra que lidar com desafios exige mais autocontrole, planejamento e estratégia em suas ações. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu da semana exige comprometimento com responsabilidades crescentes e desafios que se tornam mais evidentes. Apoie-se no coletivo para enfrentar as demandas e demonstre confiança, pois Marte ativa o setor de amizades e o Sol a área profissional. Aquário (20/01 - 18/02)O céu da semana traz expansão emocional e clareza mental, facilitando conexões significativas, com a Lua entre o interior e o círculo social. Marte no campo profissional impulsiona a assumir projetos com determinação, enquanto o Sol ingressa no setor de fé, revitalizando crenças e esperança no futuro. Peixes (19/02 - 20/03)O céu da semana favorece o foco em suas metas e a busca por recursos para concretizá-las. Marte na área espiritual desperta seu desejo de ampliar horizontes, enquanto o Sol no setor íntimo fortalece sua vida interior e seu equilíbrio emocional.