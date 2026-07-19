Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um momento de maturidade nas parcerias e articulações mais conscientes com as pessoas. Além disso, pode ser um bom momento para se divertir nas responsabilidades sociais. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro em, há chances de bem-estar nas atividades do dia a dia, já que a Lua transita entre as áreas de rotinas e espiritual. Pode ser um bom momento para oferecer apoio e solidariedade a quem convive com você, com o Sol marcando presença na área familiar. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu da semana indica uma grande possibilidade de articular com o círculo de confiança sobre temas de interesse comum, incluindo acordos, pois a Lua está na fase crescente na área social-intima. O Sol ingressa na área das ideias, favorecendo uma comunicação dinâmica. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica a oportunidade de organizar a vida cotidiana e dar atenção às necessidades de quem está ao seu redor. Pode ser um bom momento para se alinhar com seu entorno, viabilizando aspectos práticos conforme o Sol se move para a área material. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o dia indica que o diálogo poderá lhe proporcionar uma visão mais clara dos eventos diários. O Sol em seu signo ajuda a manter a vitalidade, então mantenha-se ativo e saudável. Virgem (23/08 - 22/09)Para quem é do signo de Virgem, o cenário astrológico aponta que pode ser uma boa hora para ações voltadas ao bem-estar na rotina, levando em conta as demandas sociais emergentes. Com a Lua em fase crescente, equilibrar a vida material e os prazeres pode ser a chave. O Sol ilumina alguns desafios na área de crise, o que pode facilitar seu entendimento. Libra (23/09 - 22/10)A segunda traz possibilidades de conexão com suas necessidades pessoais, Signo de Libra. Encoraja postura firme por seus interesses, ao passo que a Lua passa pela sua área familiar. O Sol na casa das amizades sinaliza que trabalhos em equipe rendem bom frutos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a semana se mostra ideal para superar obstáculos com uma postura determinada. O céu indica a chance de colocar tudo em ordem, graças à Lua cruzando a área de crise e ideias. O ingresso do Sol na área profissional fortalece suas ambições. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica que para o signo de Sagitário, as interações em grupo podem trazer importantes autodescobertas e incentivar a postura prática diante das situações. Pode ser um bom momento para firmar propósitos com a Lua transitando na área de amizades e questões materiais. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu aponta para um aumento na responsabilidade. Isso pode fazer com que você se dedique mais às suas ambições profissionais e também enfrentar desafios diários. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma fase de fortalecimento de ideias, luta por ambições e articulações para superar desafios, especialmente, com a Lua em seu momento crescente. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica uma semana de solidariedade para o signo de Peixes, com foco na sinergia emocional nos relacionamentos. Há chance de um crescimento na área de saúde e bem-estar.