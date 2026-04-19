Áries (21/03 - 19/04)O céu indica que os arianos podem encontrar na comunicação uma força potencial para parcerias. Há oportunidades de expansão de pensamentos originais e desenvolvimento de habilidades interativas, pois Vênus e Urano marcam presença na área comunicativa. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma semana produtiva. A Lua sugere foco na organização diária e nas questões sociais, especialmente as ligadas à família. Com Vênus e Urano na área material, aposte na criatividade para inovar economicamente. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a semana traz boas chances de assumir o controle de sua vida e realizar suas aspirações de forma firme. O céu indica que o ciclo lunar crescente entre seu signo e a área familiar favorece a comunicação. Vênus e Urano entram em seu signo, indicando um bom momento para explorar novos estilos e expressões de sua própria essência. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu sugere uma abordagem cuidadosa e planejada para enfrentar os desafios que possivelmente surjam. A entrada de Vênus e Urano na área de crises indica uma oportunidade de desenvolver resiliência criativa. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o cenário aponta para a necessidade de atitudes colaborativas. Tanto aquelas voltadas para a coletividade quanto as que suportam os anseios pessoais se beneficiarão desta postura. Vênus e Urano entram na área das amizades, sugerindo intercâmbios culturais prazerosos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica a necessidade de reavaliar e ajustar seu desempenho frente aos objetivos e desafios, especialmente no trabalho. Este pode ser um bom momento para inovar na carreira. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra nesta segunda-feira, o céu favorece o fortalecimento pessoal através da reflexão, em meio aos desafios trazidos pela Lua crescente na área espiritual e crise. Há indicação de novas experiências e conexões culturais por parte de Vênus e Urano. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu da semana indica chances de fortalecer laços de confiança para lidar melhor com responsabilidades. A área de trabalho está em destaque. Há possibilidade de vivenciar desejos intensos e libertar-se de antigas emoções. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica ênfase na colaboração e engajamento social. Com a Lua em fase crescente na área espiritual, há chances de experiências de renovação e autenticidade nos relacionamentos, graças a Vênus e Urano. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu desta segunda-feira sugere foco em valores e metas pessoais. O trânsito da Lua nas áreas cotidianas e espirituais indica um possível reaquecimento nas rotinas diárias e satisfação íntima. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma semana de bastante proatividade e determinação na busca de objetivos, principalmente os alcançados em parceria de confiança. Há chance de um incremento no engajamento social graças a Vênus e Urano. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um momento de conexão com o universo íntimo, com chances de aperfeiçoar a rotina diária e fortalecer laços com pessoas próximas. Vênus e Urano sugerem melhorias no lar.