Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu da semana indica uma oscilação entre expansão e retração emocional, pedindo uma moderação consciente. Com a Lua transitando na área social-íntima e Mercúrio entrando na área de crise, pode ser um bom momento para refletir objetivamente sobre mudanças em seus comportamentos. Touro (20/04 - 20/05)Para quem é do signo de Touro, o céu indica a necessidade de melhorar a convivência com pessoas próximas e buscar mais independência na área familiar e de relacionamentos. Dê valor às alianças fraternas e coopere para o bem de todos, pois Mercúrio entra na área das amizades. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica chances de melhorias na área de trabalho, conforme Mercúrio adentra essa região. É um bom momento para ajustar processos e organizar a rotina profissional. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu da semana indica um bom momento para reavaliar a gestão financeira e priorizar o que é realmente importante. Mercúrio entrando na sua casa espiritual potencializa reflexões necessárias. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma atenção maior à vida privada nessa semana. É um bom momento para desacelerar, reavaliar e ajustar, com a Lua transitando de seu signo para a área familiar, do pleno ao minguante. Aproveite a entrada de Mercúrio na área íntima para explorar sua capacidade introspectiva. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu mostra a comunicação como foco dos próximos dias. Atenção ao expressar insatisfações, principalmente com a Lua passando pela área de crise e ideias. Com a entrada de Mercúrio na área de relacionamentos, seja claro e objetivo. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica tendência fraternal e generosidade nas relações, sugerindo cautela com finanças e possível necessidade de reajuste nas rotinas diárias. Pode ser um bom momento para organizar e fortalecer seu relacionamento, focando em equilíbrio emocional e futuro da relação. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica semana de reflexão sobre os caminhos profissionais que pretende seguir. Pode ser um bom momento para alinhar seu trabalho com sua verdadeira identidade. Aproveite também para ampliar as conversas dentro de seu grupo de amigos, com a ajuda de Mercúrio. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a segunda-feira pode ser um dia de reflexão e autoconhecimento. Algumas fragilidades podem surgir, mas veja como uma chance para fazer ajustes em sua vida. Com a Lua na área espiritual e crise, há uma indicação para valorizar as conversas a fim de buscar novas percepções. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma semana de revisões voltadas para aprimorar suas relações sociais. Pode ser um bom momento para valorizar conexões que impactem de forma significativa em sua vida. Aproveite a clareza e a objetividade em suas conversas, já que Mercúrio indica tendências para melhoras na área da comunicação. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu desta segunda-feira indica oportunidades para reajustar a forma como vivencia suas parcerias, focando mais nas prioridades. Sua habilidade de gerir se torna mais objetiva e prática, com o ingresso de Mercúrio na área material. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um bom momento para desacelerar e refletir, contribuindo para seu crescimento pessoal, especialmente com a Lua na fase do cotidiano ao espiritual. Mercúrio em Peixes torna sua comunicação mais objetiva.