Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que pode ser um bom momento para valorizar a comunicação com amigos e incentivar encontros dinâmicos. Nessas reuniões, habilidades variadas podem ser juntas para fins comuns, especialmente com a Lua favorecendo o vínculo entre amizades e questões materiais. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a semana indica um foco na vida profissional, associada a força de vontade e estratégia. Há também uma chance de suas ambições serem destacadas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma ampliação dos horizontes e novas oportunidades. A presença do Sol, Mercúrio e Marte na sua área espiritual sugere coragem e intuição afiada para encarar desafios existenciais. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a semana indica um foco em conquistas materiais e ações efetivas para os projetos, devido à presença do Sol, Mercúrio e Marte na área patrimonial. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma fase com interações fortalecedoras e oportunidades para ações eficazes em grupo. Há chance de uma boa cooperação, principalmente na área de trabalho e relacionamentos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu sinaliza agilidade nos afazeres diários, com Sol, Mercúrio e Marte agindo em conjunto. Olhe para a gestão do dia a dia buscando equilíbrio entre tarefas e bem-estar. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra nesta segunda-feira, o céu indica que tem chance de despertar seu lado dinâmico e encorajar interações, apresentando possibilidades de ações colaborativas. Com Sol, Mercúrio e Marte na sua área social, reforce sua rede de apoio confiável. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu desta segunda-feira indica um fortalecimento dos laços familiares e domésticos, uma vez que Sol, Mercúrio e Marte marcam presença nesta área. Há chance de um convívio mais afetuoso e compreensivo, especialmente com a Lua em sua fase crescente. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a semana pode trazer momentos de estímulo mental, conduzindo a diálogos produtivos e ações coletivas. O céu sugere boa fase para refletir e encontrar aplicabilidade prática em suas ideias, especialmente na área da comunicação. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a semana pode indicar oportunidades de ganhos tangíveis, com Sol, Mercúrio e Marte entrando na sua área material. Desfrute do lazer com moderação, levando em conta a Lua em sua fase crescente e o equilíbrio entre finanças e prazeres. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma elevada força de vontade para alcançar objetivos imediatos, com grande senso de propósito que leva a resultados eficazes. Pode ser um bom momento para envolver as pessoas da sua convivência de maneira agradável nas ações. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a semana indica uma boa fase para fortalecer sua capacidade estratégica, com atitudes direcionadas que trazem resultados efetivos. O céu sugere a ser discreto emocionalmente, evitando envolver-se em dramas.