Áries (21/03 - 19/04)Essa semana é importante para a vida privada dos arianos, onde Vênus destaca a família e Marte a área material, enquanto o Sol migra para o universo das ideias. Fique atento às pendências e mantenha a organização no cotidiano, pois a Lua Crescente indica movimento nessa área. Touro (20/04 - 20/05)Signo de Touro, o céu indica que é um bom momento para conciliar gentileza, ação consciente e crescimento colaborativo. A entrada de Vênus na área de comunicação, de Marte em seu signo e do Sol na área material favorece o trabalho em equipe. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica chance de reforço na autoestima e estímulo à genuína expressão de personalidade, com Vênus na área material, Sol em seu signo e a Lua Crescente em família. No entanto, na hora de encarar desafios, mantenha a moderação, pois Marte entra na área de crise. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, essa segunda-feira mostra tendências de solidariedade e harmonia interpessoal com a chegada de Vênus e Marte na área das amizades. Esteja aberto às interações, mas com discrição em relação a desafios. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, hoje pode ser um bom dia para acertos emocionais e uma postura mais firme na vida prática. Vênus entra na sua área de crise e Marte na área de trabalho, enquanto a Lua cresce na parte material. Valorize a colaboração. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um bom momento para conexões leves e diversão em grupo. Há chance de suas ambições se elevarem na área do trabalho com o Sol e a Lua Crescente. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um momento de dedicação à vida profissional e valorização das vocações pessoais. Há chance de aumento da produtividade com a entrada de Vênus na área do trabalho e de Marte na financeira. Uma boa reflexão pode auxiliar na superação de desafios. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a semana favorece a descoberta de si e o reforço de seus planos de vida. Vênus se movimenta em sua área espiritual e o Sol na pessoal, e pode ser um bom momento para cultivar a colaboração e amizade, com Marte na área de relacionamentos e a Lua Crescente na casa das amizades. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a segunda-feira pode ser um bom momento para aproveitar a rotina e as atividades intimistas, com Vênus favorecendo prazer e Marte dando dinâmica ao dia a dia. A entrada do Sol na área dos relacionamentos sugere valorizar parcerias para alcançar metas imediatas, enquanto a Lua crescente no campo profissional indica novas oportunidades. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, esta segunda-feira pode ser um ótimo dia para dar atenção à vida amorosa. Há chances de Vênus e Marte apontarem para novas parcerias e interações sociais. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a semana pode trazer mais envolvimento com a rotina e família, potencializando a produtividade. O céu indica que relações humanas podem se tornar mais leves, entretanto, durante a Lua Crescente, pode ser um bom momento para diminuir a exposição pública. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma segunda-feira cheia de assertividade e carisma. Há chance de se tornar um articulador proficiente, aproveitando para vivenciar com dinamismo os laços interpessoais e rotinas em casa e no trabalho.