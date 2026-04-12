Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a semana propõe descontração e fraternidade. Há chance de dinamizar suas redes e melhorar o convívio com os outros. É possível que seu desejo de adquirir conhecimento e desenvolver-se pessoalmente aumente. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu sugere que pode ser uma boa semana para repensar ambições e abrir-se a novas possibilidades, ainda mais com Mercúrio entrando na área de crise e o Sol em Touro. Gêmeos (21/05 - 20/06)Segunda-feira promete ser revitalizante para o signo de Gêmeos, com os horizontes se ampliando por conta do céu da semana. A Lua transita entre a área espiritual e o seu signo, produzindo um bom momento para valorizar as conexões intelectuais. Porém, a entrada de Mercúrio na área de amizades e Sol na região de crise pede cuidado no âmbito pessoal. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de purificação e cura interior como um passo para a renovação. Defina metas claras, valorize a cooperação, pois Mercúrio sugere mais atividade na área profissional e o Sol aponta para solidariedade entre amigos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a segunda-feira indica um bom momento para renovar relações e amigos, já que o céu sugere um período colaborativo. No trabalho, pode ser uma oportunidade para usar suas habilidades para avançar na carreira, com Mercúrio na área espiritual e o Sol na área profissional. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma aptidão para gerenciar a rotina diária. Pode ser um bom momento para se dedicar às exigências emocionais e buscar suas vocações, com Mercúrio apontando para um íntimo e o Sol iluminando o lado espiritual. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica motivação e abertura para interagir, principalmente com quem compartilha maiores ideais. Valorizar diálogos e fortalecer a confiança nas relações é um bom caminho, pois Mercúrio inicia seu percurso na área dos relacionamentos e o Sol na vida íntima. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica revitalização dos laços na vida dos que são do signo de Escorpião, com destaque para a área familiar e íntima, graças a uma Lua Nova. Pode ser o momento ideal para fortalecer as conexões. Mercúrio entra em cena nas rotinas e o Sol nos relacionamentos. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu sugere que as pessoas do signo de Sagitário podem se sentir mais emocionalmente disponíveis e intelectualmente revigoradas, especialmente em suas parcerias, graças à Lua nova na área de comunicação-relacionamentos. Também há chances de um impacto positivo no cotidiano, com Mercúrio se deslocando para a área social e o Sol surgindo no dia a dia. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que você possa estar mais articulado tanto em ações práticas quanto em expressão de ideias, beneficiando as coisas do dia a dia e relacionamentos pessoais. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu sugere uma semana de jovialidade e simpatia, abrindo espaço para uma interação amistosa com as pessoas ao redor. Cultive relações emocionais profundas compartilhando ideais, principalmente na área familiar e comunicativa. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um momento de introspecção e auto cura frente aos desafios, com foco na esperança. Há possibilidades de desenvolvimento na área familiar e de superação de crises. Com Mercúrio na área material e Sol na de ideias, planejar pode trazer benefícios.