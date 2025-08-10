Áries (21/03 - 19/04)O céu da semana favorece ajustes de ideias para organizar a vida e corrigir possíveis falhas, inclusive no aspecto financeiro. O ambiente doméstico tende a ser fonte de bem-estar e de crescimento, já que Vênus e Júpiter continuam conjuntos no setor familiar. Touro (20/04 - 20/05)O céu da semana realça sua postura solidária e generosa, favorecendo relações harmoniosas. No entanto, com a Lua em sua fase minguante, evite exposição e priorize suas demandas. Valorize os prazeres que alimentam sua mente. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu da semana fortalece sua ambição e senso de responsabilidade, ajudando na organização da rotina de trabalho e na correção de falhas. A criatividade se revela útil para manter a sustentabilidade nas finanças, pois Vênus e Júpiter seguem juntos no setor material. Câncer (21/06 - 22/07)O céu da semana estimula reflexões sobre sua trajetória, favorecendo o alinhamento entre desejos e realidade. Buscar momentos de prazer no cotidiano ajuda a manter a autoestima elevada, como sugerem Vênus e Júpiter, que seguem juntos em seu signo. Leão (23/07 - 22/08)O céu da semana traz clareza sobre os laços verdadeiros de amizade, ajudando a filtrar os vínculos. A criatividade se torna uma ferramenta poderosa para lidar com obstáculos, pois Vênus e Júpiter seguem juntos na área de crise. Virgem (23/08 - 22/09)O céu da semana evidencia uma fase de amadurecimento nos vínculos, promovendo ajustes e colaboração mútua nos projetos em curso. Valorize as parcerias e compartilhe conquistas, pois Vênus e Júpiter seguem na área das amizades. Libra (23/09 - 22/10)O céu da semana estimula ações voltadas ao bem-estar, incluindo práticas de autocuidado. Suas habilidades podem ser exercidas de forma prazerosa, e os resultados tendem a crescer, com Vênus e Júpiter na área do trabalho. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu da semana indica um momento de evolução pessoal por meio das trocas com o meio social, permitindo ajustes nos vínculos. Prazeres mais discretos se destacam agora, com Vênus e Júpiter juntos na área da espiritualidade. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu da semana favorece o cuidado com o lar, promovendo melhorias no ambiente e nas relações com as pessoas do seu convívio. Prazeres seletos ganham espaço nessa vivência e favorecem laços de cumplicidade, com Vênus e Júpiter juntos no setor no setor íntimo. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu da semana favorece o aperfeiçoamento da comunicação com as pessoas do seu convívio e a gestão da rotina. Momentos compartilhados e apoio mútuo ajudam a nutrir vínculos saudáveis, com Vênus e Júpiter juntos no setor dos relacionamentos. Aquário (20/01 - 18/02)O céu da semana ajuda a reorganizar seu orçamento doméstico, alinhando os gastos da rotina e momentos de lazer. As obrigações diárias se mostram prazerosas, pois Vênus e Júpiter seguem juntos no setor do cotidiano. Peixes (19/02 - 20/03)O céu da semana favorece experiências acolhedoras, seja a sós ou com pessoas queridas que ajudem a preservar sua tranquilidade. Seu carisma também ganha destaque, já que Vênus e Júpiter seguem juntos no setor dos prazeres.