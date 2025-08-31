Áries (21/03 - 19/04)O céu da semana incentiva reflexões profundas sobre os desafios, ideais para crescimento pessoal. Melhore a organização do cotidiano, considerando a atuação de Mercúrio no setor das rotinas. Touro (20/04 - 20/05)O céu da semana o estimula fortalecimento interior, com reflexos positivos no círculo de confiança, com a Lua movimentando o setor íntimo e de amizades. Mercúrio no campo social amplia sua capacidade de diálogo. Os desafios pedem revisões, diante da retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu da semana favorece o fortalecimento das parcerias cotidianas. Reflita em conjunto sobre os desafios e amadureça possíveis soluções, diante da retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno. Câncer (21/06 - 22/07)O céu da semana lhe incentiva a fortalecer rotinas em seus aspectos práticos, emocionais e de convivência. Os desafios profissionais trazem amadurecimento, visto a retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno. Leão (23/07 - 22/08)O céu da semana evidencia um período em que a relação com grupos pede fortalecimento, já que a Lua atua no setor social e íntimo, da fase crescente à cheia. Alinhe suas ambições aos desafios materiais e interpessoais em curso, pois Mercúrio ingressa no setor financeiro e Plutão, Saturno e Netuno seguem retrógrados. Virgem (23/08 - 22/09)O céu da semana estimula seu lado receptivo no trato humano, embora exija também maior capacidade de ajuste nas relações, pois a Lua transita no eixo família e relacionamentos, da fase crescente à cheia. Amadureça seus projetos e aprenda com os desafios. Libra (23/09 - 22/10)O céu da semana lhe conduz a fortalecer a capacidade de diálogo em prol da qualidade do cotidiano e diante do aumento das demandas, visto a Lua no eixo comunicação e cotidiano, da fase crescente à cheia. Os desafios promovem revisões e amadurecimento. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu da semana lhe conduz a fortalecer seu senso prático e coletivo diante das demandas do cotidiano, já que a Lua movimenta o eixo material e social, entre as fases crescente e cheia. As trocas intelectuais ganham impulso com Mercúrio no setor das amizades, mas saiba preservar a discrição quando for necessário. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu da semana lhe estimula a se dedicar com firmeza às demandas da vida privada e às relações familiares, visto a Lua entre seu signo e o setor doméstico, da fase crescente à cheia. O trabalho intelectual é ampliado por Mercúrio na área profissional, embora seja necessário fazer ajustes com frequência. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu da semana favorece um processo essencial de revisão dos seus ideais diante da vida, em meio à gestão dos desafios. Procure reorganizar suas rotinas, já que Plutão, Saturno e Netuno se encontram em retrogradação. Aquário (20/01 - 18/02)O céu da semana estimula a articulação interpessoal diante do aumento das demandas práticas. Os desafios lhe colocam frente a frente com suas ambições, gerando revisões importantes, devido à presença de Mercúrio no setor íntimo e à retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno. Peixes (19/02 - 20/03)O céu da semana eleva sua disposição e produtividade diante dos objetivos imediatos, pois a Lua transita entre o setor profissional e seu signo, da fase crescente à cheia. Melhore a comunicação com aliados e faça acordos frente aos desafios.