Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma conexão com necessidades da vida privada e melhor comunicação no lar com a chegada de Mercúrio à área familiar. O autoconhecimento pode ajudar a superar desafios pessoais. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica pensamento acelerado e grande habilidade de conversação, graças à presença de Mercúrio na área comunicativa. Equilíbrio emocional ajuda a manter relações saudáveis, então invista em reflexão, a Lua transita entre a área íntima e a das amizades. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma semana favorável para organização financeira, com Mercúrio presente na área material. Ainda há a chance de melhorias profissionais por meio de parcerias, já que a Lua transita entre a área de relacionamentos e a profissional. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica o início de um ciclo com Mercúrio fortalecendo comunicação e pensamento. Aproveite para ajustar a rotina, melhorando sua qualidade. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a semana indica um melhor entendimento dos desafios, facilitando o planejamento e geração de estratégias valiosas, com a entrada de Mercúrio na área de crises. As experiências da coletividade contribuem para seu crescimento, graças à Lua na área social-íntima, numa fase de transição da Lua cheia para a minguante. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu da semana sugere uma vibe mais sociável e agradável ao se relacionar com amigos. Pode ser um bom momento para melhorar o diálogo e reavaliar os relacionamentos próximos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um período de atividade mental intensa voltada para as responsabilidades. Isso favorece o desenvolvimento de atividades intelectuais já que Mercúrio entra na área de trabalho. Aperfeiçoe o diálogo com seu entorno e organize melhor as rotinas, conforme a Lua segue sua fase de cheia para minguante. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um período de aperfeiçoamento em suas vocações, facilitado pela chegada de Mercúrio na área espiritual. Pode ser o momento ideal para refletir e estudar. A gestão financeira também está em destaque, sobretudo a redução de gastos com prazeres. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário nesta segunda-feira, o céu indica que reflexões pessoais podem ajudar no aprimoramento de suas ambições, com a chegada de Mercúrio em sua área interior. Valorize o conforto e segurança de seu lar, enquanto a Lua atravessa de sua fase cheia à minguante. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica intensificação das conversas e trocas intelectuais, propiciando compreensão das necessidades das parcerias, já que Mercúrio se encontra na área dos relacionamentos. Diante de desafios, manter a calma pode ser crucial. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que pode ser um bom momento para reavaliar as rotinas, uma vez que Mercúrio sugere atenção ao cotidiano. Seja cuidadoso com as finanças por conta da Lua relacionada às amizades e materiais. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a semana traz chance de ótimas interações em grupo, graças ao trânsito de Mercúrio na área social. Porém, responsabilidades podem pedir revisão e atenção.