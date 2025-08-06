Áries (21/03 - 19/04)Lua e Júpiter sinalizam obstáculos temporários, comprometendo a rotina e exigindo novas alternativas. Flexibilizar o modo de agir e rever os padrões pode contribuir para fazer escolhas práticas e mais alinhadas ao momento. Touro (20/04 - 20/05)A tensão entre Lua e Júpiter evidencia conflitos nas relações, pedindo mais diplomacia e atenção com a forma de se comunicar. Foque no essencial e preserve sua autonomia, adotando uma postura emocional mais reservada. Gêmeos (21/05 - 20/06)Demandas materiais ganham força com a tensão entre Lua e Júpiter, exigindo uma gestão cuidadosa dos recursos para evitar excessos. Desenvolva um pensamento estratégico e use a diplomacia para ter uma comunicação mais eficaz. Câncer (21/06 - 22/07)Altos e baixos marcam as relações frente à tensão entre Lua e Júpiter, comprometendo tanto o convívio quanto a colaboração nas rotinas. Transmitir clareza e maturidade emocional é um caminho necessário para lidar melhor com as demandas em grupo. Leão (23/07 - 22/08)A tensão entre Lua, Plutão e Mercúrio, aliada à harmonia com Marte e Urano, traz desafios cotidianos que exigem análise e adaptação. Mantenha a praticidade mesmo sob pressão, usando essa energia para encontrar soluções criativas e objetivas. Virgem (23/08 - 22/09)O encontro entre Lua e Plutão evidencia os conflitos no coletivo, exigindo moderação e flexibilidade. Priorize momentos de recolhimento para organizar as ideias e planejar ações com clareza, transformando desafios em oportunidades de crescimento pessoal. Libra (23/09 - 22/10)A tensão entre a Lua e Júpiter indica desafios para organizar suas tarefas e conciliar a vida familiar e profissional. Exigindo senso de prioridade e dedicação. Procure se relacionar de forma adequada com as pessoas ao seu redor, sabendo negociar para que tudo flua melhor. Escorpião (23/10 - 21/11)A tensão entre Lua e Júpiter exige uma comunicação cuidadosa para evitar desentendimentos. Tente se dedicar ao que é urgente e organizar as tarefas de modo eficaz com quem convive ao seu redor. Sagitário (22/11 - 21/12)As limitações materiais se destacam com a tensão entre Lua e Júpiter. Para evitar imprevistos, adote uma postura mais econômica. Estar em contato com pessoas confiáveis pode abrir caminhos para ações mais consistentes. Capricórnio (22/12 - 19/01)As relações enfrentam desequilíbrios, afetando o ritmo da rotina devido à tensão entre Lua e Júpiter. Flexibilidade e abertura para novos acordos são importantes. Ter uma postura estratégica é essencial para lidar com os desafios sem comprometer a convivência. Aquário (20/01 - 18/02)Os desafios podem comprometer sua autoconfiança e gerar momentos de estresse, como indica a tensão entre a Lua e Júpiter. Tente aliviar a mente de especulações desnecessárias e assuma o controle da sua vida com determinação e estratégia para manter o equilíbrio. Peixes (19/02 - 20/03)Desafios nas interações sociais exigem mais recolhimento com Lua e Júpiter em tensão. Evite exposições desnecessárias e escolha bem com quem dividir o seu tempo, visto o encontro entre Lua e Plutão.