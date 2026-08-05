Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a Lua minguante indica que pode ser um bom momento para revisar suas finanças, especialmente no que diz respeito à divisão de recursos. Vênus entrando na área de relacionamentos sugere que conviver de maneira harmoniosa e estimulante com outras pessoas pode fortalecer os vínculos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a Lua indica revisões para equilibrar necessidades pessoais e do lar. É um bom momento para harmonizar a rotina e as relações diárias, pois Vênus na área do cotidiano sugere mudanças positivas, em harmonia com Urano e Plutão. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica a possibilidade de um encerramento de antigas mágoas no emocional, favorecendo uma relação mais leve e aberta para novos capítulos. As interações sociais podem se tornar mais espontâneas e alegres, com Vênus, Urano e Plutão proporcionando bons momentos em grupo. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que é um bom momento para reavaliar suas conexões e focar em relacionamentos genuínos, já que a Lua Minguante enfatiza a área das amizades. Com Vênus entrando na esfera familiar, vinculada a Urano e Plutão, existe a chance de fortalecer a harmonia e renovar sentimentos nas relações próximas. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica chance de necessidade em reavaliar prioridades para uma melhor gestão do trabalho, sugerido pela Lua Minguante. Aproveite a entrada de Vênus na área comunicativa para estabelecer diálogos harmoniosos, utilizando gentileza e adaptabilidade, pois há uma grande interação com Urano e Plutão. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica que o signo de Virgem está em um bom momento para rever valores e crenças. Há chance de se liberar de ilusões, adquirindo maior consciência vida. Na sua área material, Vênus forma um trígono com Urano e Plutão, o que pode ser um bom sinal para investir em melhorias práticas diárias que trazem mais conforto. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para deixar de lado antigos ressentimentos, favorecendo um crescimento pessoal. Vênus ingressa em seu signo, criando uma poderosa conexão com Urano e Plutão, elevando seu carisma e aprofundando laços estabelecidos em sua vida pessoal. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que é um bom momento para investir em ajustes nas relações, já que a Lua Minguante favorece acordos que equilibram a convivência. Além disso, Vênus traz chances de transformar desafios em fortalecimento emocional, após seu ingresso na área de crise. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que ajustes na rotina podem ser necessários. Esta é uma chance para adotar hábitos mais saudáveis e que se encaixem melhor em suas necessidades. Seja carismático e gentil, pois será um bom momento para melhorar relações humanas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a Lua sugere um manejo cuidadoso da vida íntima e social. Aproveite para investir na imagem profissional e demonstrar suas habilidades. Com Vênus na área do trabalho, há potencial para construir relações baseadas na colaboração. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma chance de melhorias na dinâmica doméstica, com possibilidade de revisões e ajustes na rotina. Além disso, pode ser um bom momento para expandir o conhecimento e conectar-se com pessoas queridas, já que Vênus migra para a área espiritual e forma um triângulo com Urano e Plutão. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a Lua Minguante sugere uma chance de esclarecer mal-entendidos e fortalecer acordos por meio de conversas. Vênus ingressa na área íntima e fortalece o convívio com pessoas de confiança, aumentando a cumplicidade e o romantismo.