Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um momento de interação social e debates estimulantes referentes a temas coletivos. Apesar de possíveis conflitos, o companheirismo parece prevalecer. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, é um tempo de firmeza nas metas com vista ao sucesso profissional e material. Use sua objetividade a seu favor, mas ponderar sobre as situações é aconselhável. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, há chances de fortalecimento interior quando Lua e Marte se alinham, descortinando oportunidades. Exponha seus ideais, mas tome cuidado com discussões acaloradas para evitar conflitos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que hoje é um dia para agir com prontidão na gestão dos desafios, se conectar com suas paixões e equilibrar seus desejos imediatos, mas de forma estratégica para não dar lugar a impulsividades. Leão (23/07 - 22/08)Para os leoninos, a quinta-feira promete momentos agradáveis entre amigos. O céu indica que atividades ao ar livre como caminhadas e práticas esportivas podem ajudar a energizar sua vida, aproveite para vivenciar a socialização. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica mais responsabilidades, exigindo empenho e velocidade. Está na hora de se preparar para cumprir prazos e lidar com demandas. Evite reações impulsivas e encare os desafios: você tem os requisitos para vencer. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma chance de diversificar suas atividades, buscando mais alegria e motivação, especialmente em boa companhia. O senso de aventura pode se elevar, mas tenha cuidado. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu destaca para o signo de Escorpião uma dinâmica ativa na gestão da vida privada e uma colaboração acentuada com seus círculos de convívio. Mantenha a calma frente a mudanças e aproveite para renovar as energias. Instintos ficam à flor da pele, equilibre-os. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um dia desafiador na área comunicativa e dos relacionamentos. Há chance de que discussões possam surgir, portanto, tente manter o autocontrole e respeite as diferenças. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que ações do dia a dia podem ganhar maior vigor e importância. Valorize a convivência, compartilhe conquistas. Aquário (20/01 - 18/02)Hoje o signo de Aquário tem oportunidades de se destacar em atividades grupais, graças à sua habilidade de liderança que o céu indica estar em evidência. Pode ser um bom momento para unir forças em busca de objetivos comuns. Peixes (19/02 - 20/03)Hoje é um bom dia para o signo de Peixes focar nas tarefas diárias e resolver pendências domésticas, graças à harmonia entre a Lua e Marte. Há chances de soluções rápidas e eficazes, reforçando a estrutura familiar.