Áries (21/03 - 19/04)O signo de Áries encontra uma mudança de perspectiva com a Lua Minguante e Urano, diversificando abordagens. Conversas profundas favorecem a cumplicidade nas relações. É preciso conciliar as mudanças com a rotina diária. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu aponta soluções criativas para questões práticas e financeiras. Há espaço para transformar padrões com profundidade. Vale buscar equilíbrio entre interesses pessoais e coletivos, inclusive no amor. Gêmeos (21/05 - 20/06)O signo de Gêmeos pode ter maior consciência para ajustes e desapego de padrões. Há chance de ruptura com o que não reflete seu momento. Atenção aos desafios familiares e questões de convivência, que pedem maturidade. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode vivenciar momentos de crise regeneradores hoje. Há chance de se libertar de ilusões e mudar a relação para melhor. Vale ter cuidado ao expressar insatisfações e evitar dramas. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a Lua Minguante favorece a revisão de amizades e a valorização de conexões autênticas. Nas relações, há espaço para selecionar vínculos mais verdadeiros. Atenção com as finanças e com posturas egocêntricas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a Lua Minguante com Urano favorece rever métodos e buscar soluções inovadoras. Nas relações, há espaço para mudanças consistentes. As quadraturas com o Sol pedem foco e clareza para não desperdiçar energia com decisões de pouca importância. Libra (23/09 - 22/10)A Lua Minguante e Urano favorecem reflexões profundas para o signo de Libra, ajudando a libertar de crenças antigas. Há estímulo à transformação e amadurecimento. A quadratura com o Sol pede coragem para aceitar mudanças necessárias. Escorpião (23/10 - 21/11)A Lua Minguante estimula um mergulho íntimo para o signo de Escorpião, favorecendo uma profunda revisão de desejos. Essa transformação pode fortalecer as relações, mas as quadraturas com o Sol pedem discrição sobre quem acessa sua intimidade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, os relacionamentos entram em revisão, com chance de nova perspectiva e aprimoramento da interação. O céu indica que acordos podem ser revistos com profundidade. É um bom momento para cultivar inteligência emotiva ao lidar com desafios profissionais. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode revisar rotinas, eliminando hábitos desgastantes com Lua Minguante e Urano. Há espaço para uma dinâmica mais saudável nas relações. Confiança é essencial para lidar com eventuais contratempos. Aquário (20/01 - 18/02)O signo de Aquário pode rever suas conexões, buscando autenticidade com Lua Minguante, Urano e Plutão. Há espaço para depurar o círculo social e fortalecer laços verdadeiros. Vale proteger a intimidade e limitar interferências externas. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que a vida familiar do signo de Peixes pode passar por revisões e ajustes de rotina. Há espaço para transformar hábitos e padrões, e vale administrar contrastes com maturidade nas relações.