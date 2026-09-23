Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o trígono entre Lua e Vênus favorece a intimidade e afetos. A tensão lunar com Urano pode trazer imprevistos, exigindo serenidade. Preserve a calma para não estragar momentos especiais. Touro (20/04 - 20/05)O signo de Touro pode valorizar atividades culturais e trocas estimulantes. Há chance de programas agradáveis e renovação nas relações. Vale ter cautela com gastos e decisões impulsivas, aproveitando sem preocupações futuras. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o dia favorece a criatividade e o zelo pelos afazeres. Pode ser um bom momento para encontrar prazer no cotidiano. No entanto, vale ter cautela com inovações arriscadas que comprometam a estabilidade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a harmonia entre Lua e Vênus pode fortalecer a autoestima e a sensibilidade. Há espaço para valorizar a beleza e vivenciar experiências românticas. Mesmo com desafios trazidos por Urano, manter o otimismo é essencial. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a harmonia Lua-Vênus favorece a acessibilidade emocional e a generosidade nas relações. A Lua-Urano pede atenção a interferências externas. Vale preservar as relações com quem respeita seus limites. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode viver afeto e trocas prazerosas, com a harmonia entre Lua e Vênus. Há chance de espontaneidade nas relações. A tensão com Urano pede cuidado com a comunicação para evitar gafes e comentários infelizes. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica a importância de reduzir o ritmo e cuidar das rotinas. No amor, há chance de prazer na convivência e leveza em momentos simples. Vale preservar energia e não ceder a excessos. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode sentir a criatividade e a desenvoltura nas relações estimuladas pela Lua e Vênus. Vale valorizar ambições, mas é bom evitar a vontade de controlar. Permita espontaneidade nos afetos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a Lua em harmonia com Vênus favorece a intimidade e o carinho nas relações. Demandas inesperadas podem surgir, mas há espaço para usar a criatividade na adaptação. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode ter a comunicação e a vivência social beneficiadas pela harmonia entre Lua e Vênus. Contudo, há chance de irritação com imprevistos. Vale a prudência, a diplomacia e evitar atitudes radicais para manter a harmonia. Aquário (20/01 - 18/02)O signo de Aquário pode aproveitar Lua e Vênus para a economia criativa na gestão do trabalho. Nas relações, há chance de escolhas mais criativas, mas a tensão com Urano alerta sobre distrações. Priorize seus compromissos e evite a procrastinação. Peixes (19/02 - 20/03)O signo de Peixes pode ter mais romantismo e desejo por experiências que fujam da rotina. Vale conciliar prazeres e responsabilidades, evitando a sobrecarga. É um bom momento para desfrutar lazeres.