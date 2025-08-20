Áries (21/03 - 19/04)Lua e Mercúrio atuam no setor social, favorecendo trocas intelectuais e convivência em grupo. A presença de Plutão alerta para que você evite assumir responsabilidades alheias, mantendo atenção às suas próprias necessidades. Touro (20/04 - 20/05)No meio familiar, os diálogos fluem com mais facilidade, favorecendo a harmonia e a cumplicidade. Aproveite este momento para negociar e dividir tarefas, especialmente diante de situações mais complexas sinalizadas pela tensão com Plutão. Gêmeos (21/05 - 20/06)O encontro da Lua com Mercúrio no setor das ideias fortalece sua comunicação e capacidade de argumentação. Use essa energia para se expressar com clareza e empatia, mas evite discussões intensas que não tragam soluções. Câncer (21/06 - 22/07)O encontro entre Lua e Mercúrio no setor material elevam sua praticidade e habilidade de planejar ações concretas. Esse período favorece a organização de tarefas do cotidiano com mais eficiência, mantendo o senso de responsabilidade diante dos desafios. Leão (23/07 - 22/08)O alinhamento entre Lua e Mercúrio ajuda a manter o foco e a objetividade nos projetos em andamento. Estudos e atividades intelectuais se beneficiam com isso, permitindo que você avance com segurança, embora ajustes nos relacionamentos sejam necessários. Virgem (23/08 - 22/09)Os desafios são administrados com mais objetividade, permitindo que você reflita sobre mudanças necessárias em sua vida. O encontro entre Lua e Mercúrio na área de crise incentiva tomar decisões ponderadas sem se sobrecarregar mentalmente. Libra (23/09 - 22/10)O encontro entre Lua e Mercúrio na área das amizades reforça a importância de compartilhar momentos com pessoas que somam positivamente. Conselhos de pessoas maduras são valiosos, mas evite se expor além do seu círculo de confiança. Escorpião (23/10 - 21/11)Lua e Mercúrio inspiram estratégias para alcançar metas pessoais e profissionais, fortalecendo sua postura frente as responsabilidades. O período pede equilíbrio entre carreira e vida familiar, devido à tensão trazida por Plutão. Sagitário (22/11 - 21/12)O momento pede articulação e foco em valores essenciais. É essencial alinhar pensamentos e decisões com seus princípios, mantendo a discrição diante de críticas externas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Lua e Mercúrio no setor íntimo favorecem o autoconhecimento e o planejamento de recursos. A fase é propícia para avaliar prioridades e desenvolver senso de responsabilidade, mantendo atenção às demandas do cotidiano. Aquário (20/01 - 18/02)O encontro entre Lua e Mercúrio no setor dos relacionamentos estimula a compreensão mútua e o diálogo construtivo. Aproveite para transmitir serenidade e empatia, especialmente ao lidar com situações que exijam senso crítico. Peixes (19/02 - 20/03)A gestão do dia a dia pede organização e equilíbrio emocional. Mantenha o diálogo, buscando soluções que beneficiem a todos. Os obstáculos que surgirem serão oportunidades para demonstrar sua força interior e flexibilidade.