Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um período de maior sensibilidade, onde conflitos podem parecer mais intensos. Uma boa estratégia é manter a calma, organizar os pensamentos e aguardar o equilíbrio emocional antes de tomar decisões. Foco na comunicação pode ser fundamental. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica necessidade de cautela ao lidar com finanças e patrimônio. Ações precipitadas podem desviar você de prioridades importantes. Busque opções econômicas e prudência para garantir bem-estar e segurança. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu sugere um desafio na área dos relacionamentos. Ciências apontam para conflitos interpessoais onde tende a prevalecer a vontade própria. A dica é investir na escuta e no respeito pelas diferenças. Ao invés de impor-se, busque acordos diplomáticos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que as frustrações cotidianas podem gerar oscilações emocionais. Espere possíveis imprevistos e tente evitar atitudes radicais. É um bom momento para cultivar o autocontrole e planejar estratégias eficazes de convivência na área afetiva. Leão (23/07 - 22/08)Para quem é do signo de Leão, o céu indica um dia de tensões no meio social. Pode ser uma boa hora para se mostrar conciliador e colocar em prática a escuta e a diplomacia. Evite conflitos e tente preservar os interesses em jogo. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma possível tensão entre responsabilidades domésticas e profissionais devido à oposição entre Lua e Urano. Antes de agir de maneira radical, reflita e avalie suas prioridades. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica divergências nas ideias, podendo tornar as conversas mais sensíveis. É recomendável postergar decisões importantes até conseguir analisar a situação com mais tranquilidade e clareza. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu sugere que será necessário um cuidado extra com o gerenciamento das finanças diárias. Atenção com gastos supérfluos e investimentos feitos sem planejamento prévio. Ao lidar com despesas compartilhadas, a dica é avaliar os riscos calmamente antes de assumir novos compromissos financeiros. Sagitário (22/11 - 21/12)Para Sagitário, a Lua em oposição a Urano sugere que é hora de se manter firme e centrado, especialmente diante de situações instigantes que possam tentá-lo a sair de sua rotina regular. O céu indica que avaliar os riscos com cuidado é vital para evitar contratempos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que poderão surgir desafios que, se conduzidos sem equilíbrio, podem causar transtornos. Há chance de tomar atitudes precipitadas, mas recomenda-se manter a calma e a prudência para evitar arrependimentos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que conflitos em grupo podem surgir devido a uma tensão no circuito social. A tendência para intolerância pode aumentar. Pode ser um bom momento para reduzir a exposição pública e se concentrar nos contatos do dia a dia. Reflita sobre o impacto de suas ações no ambiente próximo. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes nesta quinta-feira, o céu indica possíveis desafios na administração das responsabilidades domésticas e no relacionamento a dois. Para lidar com isso, é aconselhável construir acordos, distribuir tarefas de forma equilibrada e respeitar o ritmo de cada um.