Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um grande potencial para transformações através de ações em grupo e parcerias inovadoras. Esteja atento para possíveis disputas de poder e exercite a diplomacia. Na vida afetiva, manter a calma em situações difíceis e abrir mão do orgulho pode ajudar a amadurecer a relação. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, esta quinta-feira (02/10) pode ser um momento de mudanças profundas na carreira e na forma como se apresenta ao mundo. Há oportunidades para fortalecer suas habilidades de liderança, mas cuidado com a vontade de controlar demais, por conta da tensão com Marte. No amor, chances de melhorar a convivência e lidar prududemente com os afetos, vencendo contratempos. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica que um dia de recolhimento se apresenta na vida do signo de Gêmeos, propiciando uma estrutura mental e espiritual revigorada para lidar eficazmente com desafios. Há indicações de que este é um período favorável para manter a calma ao interagir com pessoas, apesar de possíveis tensões. No amor, pode ser um bom momento para desenvolver uma postura emocional mais atenciosa, permitindo um amadurecimento no relacionamento. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de renovação emocional com a união de Lua e Plutão. O dia pode ser propício para reavaliar suas amizades mantendo postura discreta. No amor, a dica é se abrir para uma rotina mais leve e ouvir mais seu coração. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o dia favorece ações inovadoras e mudanças significativas nas parcerias graças à Lua e Plutão, em harmonia com Sol e Urano. Porém, evite discursos dominantes para não gerar conflitos, por conta de Marte. Na relação a dois, é vital se atentar às decisões importantes e lidar bem com possíveis desafios para evitar problemas no relacionamento. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu sugere mudanças que revigoram a rotina e incentivam iniciativas audaciosas na área profissional. Animação entre colegas é bem-vinda, porém sem imposições e respeitando a individualidade de todos. No amor, a harmonia vem com diálogo e entendimento, mesmo diante de desafios. Aprecie as diferenças e dê valor ao convívio. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que encontros sociais e novas experiências culturais podem mudar sua percepção de mundo, devido a Luna e Plutão se alinharem com Sol e Urano. Contudo, a prudência financeira é recomendada para evitar gastos impulsivos. No amor, é um bom momento para dar prioridade à relação e entender as diferenças pessoais, a fim de melhorar a situação. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu aponta um bom momento para purificação e crescimento interior. As interações entre Lua, Plutão, Sol e Urano podem inspirar a remoção de pensamentos e sentimentos desnecessários. É recomendado evitar atitudes impulsivas e manter-se mais resguardado devido à tensão com Marte. Na vida amorosa, use as energias do céu para reequilibrar sua rotina de forma eficiente e manter seu relacionamento equilibrado. Seja o melhor possível para isso. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica que o signo de Sagitário pode se mostrar mais profundo nos diálogos, gerando conversas transformadoras. É uma boa oportunidade para tentar suavizar as frustrações, visando uma convivência mais harmoniosa. No amor, o momento sugere objetividade para resolver dificuldades e um envolvimento maior com quem ama. Não adie decisões e atitudes importantes! Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um fortalecimento da capacidade analítica, especialmente na gestão financeira e carreira. Busque equilíbrio para que ambições não afetem relações. No amor, é hora de se dedicar e mostrar responsabilidade, resolvendo os obstáculos na convivência. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o dia aponta tendências de reforço interior e um ímpeto para abraçar mudanças significativas. Pode ser um bom momento para mostrar coragem na vida, mas evite decidir por impulso quando contrariado. Na vida amorosa, o céu sugere que o presente e futuro da relação são a prioridade. É tempo de manter o amor em destaque, deixando de lado os problemas que não dizem respeito ou pertencem ao passado. Há chances de lidar com pendências afetivas sem medo. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que para o signo de Peixes, as chances de encarar desafios podem aumentar, estimulando um momento de cura e renovação. Querer mudar é importante, mas vale lembrar da importância de um planejamento controlado e sem riscos excessivos. No amor, pode ser uma boa hora para estreitar seu vínculo e manter os sentimentos em alta, evitando turbulências por conta da rotina. Abra seu coração ainda mais.