Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica encontros transformadores entre amigos, graças a Lua e Plutão. Com Marte e Urano, há chance de diálogos corajosos. Pode ser um bom momento para manter a calma diante de pessoas queridas, pois Júpiter e Vênus enviam alertas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o dia pode favorecer uma gestão inteligente dos deveres, sugerindo ações perspicazes. Há chance de uma maior ousadia, contudo, considere não desestabilizar sua vida pessoal. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um bom momento para reflexão interior, o que pode contribuir para o aumento da autoconfiança em relação às suas ambições pessoais. Lembre-se de manter a discrição e evitar interferências em sua vida. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica força interior e superação de desafios, abrindo caminho para transformações profundas com o alinhamento de Lua, Plutão, Marte e Urano. Cuide mais das finanças com a oposição lunar a Júpiter e Vênus. No amor, a Lua e Plutão sugerem priorizar sentimentos e obrigações afetivas. Aproveite para se dedicar mais ao seu relacionamento, sem temer situações difíceis. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um envolvimento mais profundo nas suas relações humanas e oportunidades para encontros transformadores. Tente não sobrecarregar os outros com expectativas difíceis de cumprir. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma chance de transformação nos hábitos diários, impulsionada pelo encontro Lua-Plutão na área das rotinas. Aproveite para melhorar a produtividade com as energias de Marte e Urano. Enfrente os desafios sem medos, como indicam Júpiter e Vênus. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que pode ser um bom momento para se engajar em projetos coletivos que atendam a propósitos de grande amplitude. Fique atento às necessidades emocionais dos demais, pois a Lua e Plutão apontam para uma forte capacidade emocional para lidar com desafios. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de transformações intensas, especialmente na sua vida familiar. Pode ser um bom momento para lidar com sentimentos reprimidos e implementar mudanças positivas. Cuidado para não deixar as demandas caseiras prejudicarem seu equilíbrio emocional. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, suas opiniões podem ter grande impacto nas pessoas agora. Evite discussões ideológicas que possam prejudicar o afeto nas relações. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, há chance de transformações produtivas e inovadoras na área material, segundo indica o céu com Lua e Plutão. Pode ser um bom momento para controlar mais as finanças, sem se deixar levar pelo excesso. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma chance de transformações profundas na maneira de ver a vida, fortalecendo a vontade em suas ambições. Sua postura pode se tornar mais assertiva, mantenha o equilíbrio para evitar conflitos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu sugere um bom momento para encarar suas dificuldades e buscar as mudanças que deseja, especialmente com a conjunção Lua e Plutão nessa área de desafios. Cuide do seu bem-estar físico e emocional para evitar sobrecargas.